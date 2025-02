Índices da China caem devido a preocupações com restrições de investimento de Trump

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os principais índices acionários da China caíram nesta segunda-feira, afetados pela fraqueza dos setores de tecnologia e saúde, em meio a preocupações com as novas políticas de investimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que podem aumentar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

O índice CSI300 caiu 0,22% e o índice SSEC, em Xangai, recuou 0,18% no fechamento.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,58%.

As ações de tecnologia lideraram as perdas em Hong Kong, com o índice Hang Seng Tech caindo 1,2%.

Na sexta-feira, Trump assinou um memorando que orientou o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA a restringir os investimentos chineses em áreas estratégicas, disse uma autoridade da Casa Branca.

A Política de Investimento America First também considerará restrições novas ou ampliadas sobre o investimento de saída dos EUA para a China em tecnologias sensíveis.

"Investidores não devem ser complacentes com a escalada da concorrência entre EUA e China", disseram analistas da Jefferies após a decisão de Trump.

O surgimento da startup chinesa DeepSeek pode levar os EUA a ficarem atentos para impedir as ambições tecnológicas da China, acrescentaram.

Certamente existem alguns riscos principais decorrentes do foco de Trump na segurança nacional e no nacionalismo de recursos, disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos da Saxo Markets.

O maior impulsionador para as ações chinesas, no entanto, continuará sendo as medidas de estímulo esperadas da reunião anual do Congresso Nacional do Povo, que começa na próxima semana, acrescentou Chanana.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não teve operações.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,58%, a 23.341 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,18%, a 3.373 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,22%, a 3.969 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,35%, a 2.645 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,70%, a 23.565 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,05%, a 3.932 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,14%, a 8.308 pontos.