Ibovespa fecha em queda com receio sobre inflação; Azul avança

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, tendo como pano de fundo o avanço nas taxas dos DIs, em meio a preocupações com a potencial aceleração da inflação em um contexto de juros já elevados, enquanto Azul avançou após resultado operacional acima das expectativas no quarto trimestre do ano passado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,37%, a 125.389,97 pontos, de acordo com dados preliminares, com a blue chip Vale também pressionando o indicador. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 127.274,72 pontos. Na mínima, marcou 125.161,77 pontos.

O volume financeiro no pregão somava R$17,2 bilhões antes dos ajustes finais.