Hamas acusa Israel de 'preparar atmosfera' para retomar guerra em Gaza

Após o governo israelense adiar, no último sábado (22), a libertação de centenas de prisioneiros como parte do acordo de trégua com o Hamas, um porta-voz do grupo palestino alegou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está "preparando a atmosfera" para retomar a guerra em Gaza.

O que aconteceu

Porta-voz do Hamas acusa Israel de "sabotar" acordo de trégua após Netanyahu anunciar adiamento da libertação de 620 palestinos. Os prisioneiros seriam soltos no sábado, como a maior libertação por Israel em um dia desde o início do cessar-fogo em Gaza, após a entrega de seis reféns israelenses pelo Hamas.

Netanyahu está claramente enviando fortes mensagens de que está sabotando intencionalmente o acordo, ele está preparando a atmosfera para retomar a guerra. Basem Naim, em entrevista à Al Jazeera nesta segunda-feira (24)

Primeiro-ministro israelense afirmou que libertação de palestinos seria adiada até que Hamas acabasse com as "cerimônias humilhantes" na entrega de reféns israelenses. "Foi decidido adiar a libertação de terroristas planejada para ontem [sábado] até que a próxima libertação de reféns seja garantida sem as cerimônias humilhantes", disse o gabinete do primeiro-ministro em referência às libertações de israelenses protagonizadas e transmitidas ao vivo pelo Hamas.

Oficial do Hamas diz que próxima libertação de reféns israelenses só ocorrerá com cumprimento de acordo por Israel. Antes do adiamento da soltura dos centenas de prisioneiros por Israel, o grupo palestino havia afirmado que entregaria quatro corpos de reféns — que alega que foram mortos por bombardeios israelenses — até a próxima quinta-feira (27). Agora, porém, Naim coloca a possibilidade em cheque.

Antes de darmos o próximo passo, temos de garantir que o último passo, que era a liberação de 620 prisioneiros palestinos, será cumprido (...) Quais são as garantias de que Netanyahu irá receber os reféns e, novamente, não libertar o número combinado de prisioneiros mais os 620 palestinos [previstos para serem soltos no sábado]? Naim, à Al Jazeera

Entre os prisioneiros palestinos estão 100 mulheres e menores de 19 anos. A mídia israelense relatou que essas mulheres e crianças não estavam envolvidas nos ataques de 7 de outubro ou nos combates em Gaza, levando ativistas a acusar Israel de tomá-las como "moeda de troca".

*Com informações da AFP e Al Jazeera