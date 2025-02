Governo do Rio pede apoio dos EUA para combater a facção Comando Vermelho

A SSP-RJ (Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro) solicitou o apoio do governo dos Estados Unidos para combater o CV (Comando Vermelho), facção que surgiu no estado, se ramificou para todo o país e tem atuação internacional.

O que aconteceu

Governo do Rio propôs uma cooperação com os EUA para combater o Comando Vermelho. A notícia foi revelada pelo jornal Extra e confirmada pelo UOL junto a SSP-RJ.

Negociação envolve o SSD (Serviço de Segurança Diplomática), subordinado ao Departamento de Estado dos EUA que, entre outras coisas, combate o crime a nível internacional, não apenas em território norte-americano. Ao UOL, o governo fluminense admitiu que representantes da SSP-RJ se reuniram com membros do SSD "para discutir a expansão territorial de uma das maiores facções criminosas do país", em referência ao Comando Vermelho.

Secretaria quer que o CV seja reconhecido como uma "organização criminosa transnacional". "Com isso, o governo do Rio passaria a contar com uma cooperação internacional para combater, de forma mais eficaz, a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas no Brasil", diz a pasta.

Governo afirmou que tem se dedicado de forma estratégica no combate ao crime organizado, "com a principal missão de asfixiar o sistema financeiro das facções criminosas atuantes no estado". Para atingir esse objetivo, afirma a Secretaria, o Estado fluminense "tem intensificado suas operações e aprimorado o setor de Inteligência, visando obter resultados mais eficazes", o que inclui a sugestão de parcerias com outros países, como a pleiteada com os Estados Unidos.

Proposta de parceria começou a ser discutida em junho de 2024. O governo do Rio diz haver indícios de que o CV tem recrutado criminosos que atuam dentro dos EUA e, junto com traficantes de cartéis da América do Sul, tem levado drogas para território norte-americano.

Caso os EUA aceitem a proposta de parceria, órgãos norte-americanos passam a atuar no combate do CV. Além disso, a identificação de membros da facção permite que eles sejam inseridos no sistema americano de imigração, o que evitaria a entrada dos criminosos no país.

Cooperação, se assinada, terá validade de quatro anos, com revisão anual. A reportagem tentou contato com o Consulado dos Estados Unidos no Rio e a Embaixada do país no Brasil, mas não obteve retorno.

No momento, as negociações ainda estão sendo discutidas e não há nada de concreto. O Comando Vermelho é a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, e a segunda maior do país, atrás do PCC (Primeiro Comando da Capital) — as duas organizações são rivais, mas recentemente seus líderes, Marcinho VP e Marcola, respectivamente, firmaram uma trégua.