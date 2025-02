Acabou a bateria? Testamos power bank que carrega 3 celulares de uma vez

Os carregadores portáteis podem ser verdadeiros salva-vidas para quem deseja que a bateria do celular dure mais tempo, seja para aproveitar um show, uma viagem ou até mesmo para trabalhar e estudar. Para aqueles que querem um produto que cumpra sua função, mas não desejam gastar muito, o Geonav Power Bank 12.000 mAh promete ser uma opção.

O aparelho possui duas saídas para o USB-A e uma para o USB-C, permitindo que até três dispositivos, tanto Android quanto iOS, sejam carregados ao mesmo tempo. Ele também possui a tecnologia Pass Through, que permite carregar aparelhos enquanto o power bank está conectado à tomada ou ao computador, além de trazer um indicador de bateria com quatro LEDs. Mas será que vale a pena? Confira a seguir:

O que gostei

Múltiplas saídas. O aparelho possui três saídas, ou seja, é possível carregar até três aparelhos ao mesmo tempo.

Duração da bateria. Testei o Geonav em um festival de música, e ao fim de mais de 12 horas na rua, utilizando-o frequentemente a partir da terceira hora, foi possível perceber que sua potência continuava. Fiz o teste também em uma viagem de 15 horas, e o carregador portátil funcionou sempre que necessário. Nas duas situações, a bateria não acabou em momento algum. De forma geral, sua durabilidade gira praticamente em torno de 24 horas, caso carregado completamente.

Tempo de carregamento. O tempo para carregar completamente o celular, sem utilizá-lo neste período, foi de cerca de duas horas e meia, considerando que o celular estava com uma carga inicial de 3%. Ao carregar o smartphone e utilizá-lo ao mesmo tempo, a carga foi um pouco mais lenta. Um celular que estava praticamente zerado de bateria teve a carga completa em cerca de três horas.

Não teve superaquecimento. Quando testei o carregador, o dia estava bem quente e com pouca sombra. Mesmo assim, não ocorreu superaquecimento.

Cabo não solta do aparelho. O carregador portátil fica bem encaixado aos fios. Assim, a possibilidade deles saírem ou ficarem frouxos dentro de uma bolsa, por exemplo, é difícil.

Com o Power Bank Geonav é possível carregar até três dispositivos ao mesmo tempo Imagem: Cláudio Gabriel/Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Carregamento do Geonav. Se a duração do carregador é longa, o tempo de deixá-lo na tomada logo após o uso também é. Depois do festival, o Geonav precisou ficar carregando por cerca de sete horas para ter sua carga completa. Isso pode ser uma questão para quem precisa usar o aparelho logo no dia seguinte, pois pode ser que a carga não fique completa.

Uso simultâneo. Ao carregar mais de um dispositivo ao mesmo tempo, o carregamento fica um pouco mais lento, e a bateria vai embora mais rapidamente também. Testei usar o aparelho para carregar dois smartphones em um dia que fiquei fora por cerca de dez horas. Em momento algum o carregador me deixou na mão, porém, teve uma queda de cerca de 30% de rendimento.

Material. Ele cabe em uma mão e tem altura e largura similares a um smartphone comum. Entretanto, para quem vai a um festival ou show e enfrenta chuva, por exemplo, ele desliza bastante na mão molhada. Por isso, é preciso ter um cuidado extra e deixá-lo em uma bolsa para evitar danos.

Power Bank Geonav tem boa durabilidade Imagem: Cláudio Gabriel/Arquivo pessoal

O que mudou para mim

O Geonav Power Bank resolveu um problema antigo meu, que era encontrar um carregador portátil que durasse. Já fiz diversos testes, mas nenhum alcançava uma boa durabilidade em grandes eventos.

Esse problema foi realmente resolvido. Mesmo sem o usar com tanta frequência, todas às vezes que precisei, ele foi ideal e cumpriu seu papel.

Para quem vale a pena?

O Geonav pode valer a pena para quem está procurando um carregador portátil com bom custo-benefício e quer durabilidade. Também pode ser ideal para quem vai a grandes eventos ou festivais e precisa ter uma bateria extra para fazer fotos e vídeos. Para aqueles que vão fazer uma viagem e ficarão o dia inteiro fora, ele também é uma opção.

