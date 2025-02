Funcionários do governo dos EUA serão colocados em licença administrativa se não voltarem ao escritório, diz Musk

(Reuters) - O conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump, Elon Musk, disse na segunda-feira que, a partir desta semana, os funcionários do governo serão colocados em licença administrativa se não retornarem ao escritório.

"Aqueles que ignoraram a decreto do presidente Trump para voltar ao trabalho receberam agora um aviso de mais de um mês", disse Musk, a pessoa mais rica do mundo que está liderando um esforço de redução de pessoal no governo dos EUA, em um post de mídia social no X.

Os funcionários federais abalados pelo retorno caótico de Trump ao poder enfrentam mais incertezas na segunda-feira, quando muitos deles terão que justificar seus empregos para Elon Musk, que foi encarregado de reduzir o orçamento federal.

(Reportagem de Gnaneshwar Rajan em Bengaluru)