França condena ataque a Consulado Geral da Rússia em Marselha

O Consulado Geral da Rússia em Marselha, a segunda maior cidade da França, localizada no sul do país, foi alvo na manhã desta segunda-feira (24) de ataque com o arremesso de garrafas, seguido de "explosões" que não causaram danos ou feridos. Moscou descreveu o ato como "ataque terrorista", no dia do terceiro aniversário do início do conflito na Ucrânia.

De acordo com a polícia de Marselha, "três garrafas plásticas de refrigerante de meio litro foram jogadas esta manhã nos jardins do consulado. Duas delas estouraram e causaram explosões." Ainda segundo a mesma fonte, "a análise dos resíduos do produto contido nessas garrafas está em andamento" e uma investigação foi aberta.

Uma fonte policial relatou inicialmente "três artefatos explosivos caseiros" lançados por volta das 8h locais, 4h no Brasil, "na fachada do consulado", especificando que dois dos três artefatos explodiram. O perímetro ao redor do consulado foi completamente isolado pelas autoridades de segurança.

O Ministério Público de Marselha anunciou "a abertura de um inquérito sobre danos causados ??por substâncias explosivas ou incendiárias". A Divisão de Combate ao Crime Organizado e Especializado (DCOS) foi encarregada da investigação. O incidente não causou "nenhum ferimento ou dano", enfatizou a promotoria.

Rússia reage

"As explosões que ocorreram no território do Consulado Geral da Rússia em Marselha mostram todos os sinais de um ataque terrorista", reagiu imediatamente o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. "Exigimos que o país anfitrião tome prontamente medidas de investigação abrangentes, bem como medidas para fortalecer a segurança das instalações do Ministério das Relações Exteriores", acrescentou a porta-voz Maria Zakharova, citada pela agência de notícias RIA Novosti.

A embaixada russa na França declarou no Telegram que "lançou um apelo antecipado às autoridades francesas exigindo que o nível de segurança de todas as instituições russas na França seja aumentado, dadas as possíveis provocações dos últimos dias".

A embaixada enfatizou que "uma pequena manifestação antirrussa" ocorreu no domingo (23) perto do consulado em Marselha, assim como em várias outras cidades francesas, na véspera do terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

"A França condena qualquer ataque à segurança das instalações diplomáticas", respondeu o Ministério das Relações Exteriores francês em um comunicado, lembrando que "a inviolabilidade, a proteção e a integridade das instalações diplomáticas e consulares, bem como de seu pessoal, são princípios fundamentais do direito internacional".

Entrevistados pela AFP, moradores do bairro não ouviram as explosões. Uma testemunha, citada pele canal de televisão BFMTV, disse ter ouvido "o som de um rojão, ou de um balão explodindo".

Cerca de 30 agentes dos bombeiros de Marselha foram enviados ao local. Forças policiais nacionais e municipais e especialistas em remoção de minas terrestres também estavam presentes. No meio da manhã, jornalistas da AFP ouviram duas detonações causadas por um robô de limpeza de minas. As operações de desminagem terminaram às 11h30, (7h30 de Brasília) anunciou um dos membros da equipe técnica.

O bloqueio do bairro onde fica o consulado da Rússia em Marselha foi suspenso no início da tarde. O Consulado Geral da Rússia está localizado em uma área residencial, onde ficam várias outras representações estrangeiras.