EUA vetará qualquer emenda a seu projeto de resolução sobre Ucrânia na ONU

Os Estados Unidos vetarão qualquer emenda ao seu projeto de resolução da ONU que pede o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, disse nesta segunda-feira (24) um funcionário americano antes de uma votação prevista para mais tarde.

"Vamos vetar uma emenda russa se nos for submetida no Conselho de Segurança, vetaremos as emendas europeias se forem submetidas no Conselho de Segurança", disse um funcionário do Departamento de Estado, que pediu anonimato.

De acordo com a fonte, o governo de Trump se concentrará no Conselho de Segurança, e não em uma votação separada na Assembleia Geral da ONU para marcar o terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

A resolução americana pede em três parágrafos um "fim rápido" do conflito bélico, mas não menciona a integridade territorial da Ucrânia nem a invasão russa.

Quatro países da União Europeia, junto com o Reino Unido, apresentarão emendas ao texto americano no Conselho de Segurança da ONU para fazer uma referência clara à noção de agressor e atacado, e insistir na integridade territorial deste país, segundo uma fonte diplomática.

O texto americano "exorta a que o conflito termine o mais rápido possível e chama a uma paz duradoura" entre a Ucrânia e a Rússia.

sct/bjt/erl/mel/ic/aa

© Agence France-Presse