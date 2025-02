EUA impõem novas sanções à frota paralela de petróleo do Irã, diz Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções a mais de 30 pessoas e embarcações por seu papel na venda e no transporte de produtos petrolíferos do Irã, como parte da "frota paralela" de Teerã, disse o Departamento do Tesouro.

As sanções têm como alvo corretores de petróleo nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong, operadores e gerentes de petroleiros na Índia e na China, o chefe da Companhia Nacional Iraniana de Petróleo do Irã e a Companhia Iraniana de Terminais de Petróleo, disse o Tesouro.

Os navios sancionados transportam dezenas de milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em centenas de milhões de dólares, disse o Tesouro em comunicado.

"O Irã continua a depender de uma rede obscura de navios, transportadores e corretores para facilitar suas vendas de petróleo e financiar suas atividades desestabilizadoras", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

As sanções adotadas se baseiam naquelas impostas pelo governo Biden.

Tais sanções têm como alvo setores-chave da economia do Irã, com o objetivo de negar ao governo fundos para seus programas nucleares e de mísseis. A medida geralmente proíbe quaisquer indivíduos ou entidades norte-americanas de fazer negócios com os alvos e congela quaisquer ativos mantidos pelos EUA.

(Reportagem de Katharine Jackson e Doina Chiacu)