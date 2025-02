EUA dizem que agências federais podem ignorar ultimato de Musk

Por Dan Levine

WASHINGTON (Reuters) - O Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA informou aos profissionais de RH que os funcionários que não responderem a um e-mail perguntando o que fizeram na semana passada não serão considerados como tendo se demitido e que ninguém é obrigado a responder a mensagem, de acordo com uma comunicação interna do Departamento de Justiça.

O bilionário Elon Musk, aliado do presidente republicano Donald Trump, ordenou que os funcionários do governo dos EUA justificassem seus empregos.

A ordem de Musk abriu divisões na administração Trump. Algumas agências disseram aos trabalhadores para responderem ao bilionário até o prazo final de segunda-feira à noite. Outras disseram aos trabalhadores para ignorá-lo.

A ordem de Musk para que os 2,3 milhões de funcionários públicos do país fornecessem um resumo de cinco pontos de seu trabalho até o fim desta segunda-feira levantou questões sobre quanta autoridade a pessoa mais rica do mundo pode exercer no governo de Trump, enquanto ele lidera um esforço para cortar a folha de pagamento federal.

O Escritório de Gestão de Pessoal não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

