Estado crítico de saúde do papa Francisco leva cardeais a especularem sobre o futuro do pontificado

O papa Francisco continua em estado crítico enquanto luta contra uma pneumonia nos dois pulmões e o início de uma insuficiência renal, mas permanece alerta, disse o Vaticano na segunda-feira (24). O líder da Igreja Católica está internado há dez dias em Roma. A estadia prolongada do papa Francisco no Hospital Gemelli provoca uma especulação pública incomum entre os cardeais e as autoridades eclesiásticas dentro da Igreja Católica.

O pontífice de 88 anos foi internado no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro com dificuldades respiratórias. O estado de saúde do religioso se agravou no último fim de semana com "um ataque asmático prolongado que exigiu a aplicação de oxigênio de alto fluxo" e a transfusão de duas unidades de sangue, depois que exames revelaram baixa contagem de plaquetas associada a um quadro de anemia.

Um funcionário do Vaticano, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar sobre o estado de saúde do papa, revelou que ele estava se alimentando normalmente e era capaz de se levantar e se movimentar em seu quarto de hospital. Já fontes oficiais do Vaticano descreveram sua condição como crítica no fim de semana e, no domingo (23), foi divulgado que ele tinha uma "leve insuficiência inicial" de sua função renal.

O prognóstico dos médicos permanece "reservado", de acordo com as últimas informações do hospital. "A noite foi boa, o papa dormiu e está descansando", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em uma breve declaração.

O Vaticano planeja realizar uma oração na Praça de São Pedro na noite desta segunda-feira para o papa, enquanto um novo boletim sobre o estado de saúde dele também é esperado para esta noite.

Especulações dos cardeais

A doença prolongada do papa Francisco provocou uma especulação pública incomum entre os cardeais católicos, as autoridades eclesiásticas mais graduadas atrás do sumo pontífice.

O cardeal Timothy Dolan, de Nova York, que não é próximo ao papa, disse em uma homilia em sua catedral no domingo que ele estava "provavelmente perto da morte".

Já o cardeal alemão Gerhard Muller, que discorda do papa em questões doutrinárias, reagiu contra os eclesiásticos que ocupam cargos altos e muito importantes dentro da Igreja Católica que especularam publicamente sobre seu estado de saúde. Ele disse ao jornal Corriere della Sera que os cardeais não receberam mais informações do que o público sobre a saúde do papa. "Não somos especialistas em medicina", advertiu ele.

Internação preocupante de Francisco

Esta é a quarta estadia de Francisco no hospital desde 2021, após uma operação de hérnia abdominal em junho de 2023, uma infecção respiratória em março do mesmo ano e uma grande operação de cólon em julho de 2021.

Suas repetidas e prolongadas estadias no Gemelli levaram o Vaticano a estabelecer uma mini-residência no local. O apartamento do papa Francisco fica no décimo e último andar e é acessado por um longo corredor que é vigiado pela polícia italiana e do Vaticano.

Esse pequeno apartamento, pintado de branco e equipado com móveis austeros, inclui uma cama, uma televisão, um banheiro, uma cozinha, equipamentos médicos e uma pequena capela.

Do lado de fora do Hospital Gemelli, instituição conhecido popularmente como o "hospital dos papas", grupos se reuniram para rezar ao lado de uma estátua do falecido papa João Paulo II. O sumo pontífice foi tratado no mesmo hospital em várias ocasiões durante seu pontificado, de 1978 a 2005 e chegou a apelidar o Gemelli de "Vaticano Três". "O Vaticano número um é a Praça de São Pedro, o Vaticano número dois é Castel Gandolfo (residência de verão nos arredores de Roma) e o Hospital Gemelli se tornou o Vaticano número três", brincou João Paulo II na época de uma de suas internações.

(Com AFP)