Caçadores de tesouros acham espada romana de 2.000 anos: 'Sem querer'

Dois caçadores de tesouros compartilharam que encontraram um objeto raro "sem querer": ao procurar por vestígios da Segunda Guerra Mundial, a dupla acabou descobrindo uma espada pertencente aos romanos.

O que aconteceu

Rafal Proszowski e Mariusz Lampa são os responsáveis pelo achado. Atuando como uma espécie de caçadores de tesouros, Proszowski e Lampa estavam desbravando as florestas polonesas de Jura quando encontraram o objeto. Neste tipo de busca, as equipes geralmente utilizam detectores de metal para procurar possíveis objetos enterrados. As imagens do achado foram compartilhadas no Facebook da Associação INVENTUM.

Segundo a dupla, a espada romana tem cerca de 2 mil anos. A descoberta, descrita como "fascinante para os amantes da história e da arqueologia", corresponde provavelmente uma "espata" de dois gumes, uma arma característica da cavalaria romana. "Quando descoberta, a espada estava quebrada em três pedaços, o que sugere que pode ter feito parte de um ritual fúnebre", explicam os detectoristas.

Espada encontrada na Polônia antes de ser coletada pelos detectoristas Imagem: Reprodução/Facebook/Stowarzyszenie Inventum

De acordo com análises preliminares realizadas após a coleta do artefato, a espada pode ser mais uma prova da presença da cultura Przeworsk na região. Conhecidos como vândalos, os homens deste povo habitavam estas áreas durante o período de influência romana. Segundo os especialistas envolvidos no estudo do caso, a espada recentemente descoberta não é a primeira evidência que indica a presença de pessoas da cultura Przeworsk na área do atual planalto Cracóvia-Czestochowa.

"No passado, o Museu Czestochowa foi enriquecido com numerosos artefatos (armas e ferramentas) descobertos perto da cidade de Mokra, como pontas de lança dos crisântemos e fragmentos de cerâmica do período de influência romana", explica o post. A espada encontrada por Proszowski e Lampa foi encaminhada para o mesmo museu.

Os investigadores especulam que uma cerimônia de despedida poderia ter ocorrido na antiga floresta perto de Czestochowa, durante a qual guerreiros vândalos cremaram o corpo do seu companheiro caído, deixando para trás objetos simbólicos

Associação INVENTUM

Caçadores de tesouro encontraram outras relíquias no local

Além da espada, um machado e esporas 'perfeitamente preservadas' foram descobertas na floresta. Segundo os responsáveis, os objetos são do final da Idade Média. Assim como a espada, os artefatos foram enviados ao Museu Czestochowa para terem uma conservação adequada e passarem por novas pesquisas.

Esporas encontradas na Polônia datam do final da Idade Média. O instrumento é usado na parte posterior do calçado dos cavaleiros para fazer com que o cavalo se mova Imagem: Reprodução/Facebook/Stowarzyszenie Inventum

Os novos achados empolgaram os especialistas, que acreditam que a região pode guardar muitos segredos. "Esta descoberta lança uma nova luz sobre a história da região [...] Agora, aguardamos ansiosamente a atualização da nossa licença [para escavação] e a possibilidade de maior exploração e talvez cooperação em possíveis pesquisas arqueológicas na área da descoberta".