Em vitória de Trump, juiz nega acesso da AP a eventos presidenciais

Um juiz federal negou, nesta segunda-feira (24), o pedido da Associated Press para acessar eventos do presidente Donald Trump após o governo dos EUA impedir que a agência de notícias participe das coletivas de imprensa. A censura ocorreu após o veículo de comunicação seguir utilizando o nome "Golfo do México", ao invés de "Golfo da América", alteração publicada pelo republicano no mês passado.

O que aconteceu

Trevor McFadden disse, durante audiência, que não está convencido de que a agência está sofrendo "danos irreparáveis" devido à medida. O magistrado argumentou que a Associated Press tem acesso "às mesmas informações" dos outros meios de comunicação, reunidas em comunicados divulgados pela Presidência.

Porém, o juiz também classificou a decisão do governo Trump de "discriminatória" e "problemática", segundo a CNN Internacional. Ele marcou uma nova audiência para 20 de março.

McFadden ainda ressaltou que a Casa Branca aceitou há muito tempo seguir a lista de veículos de comunicação enviada pela Associação de Correspondentes da Casa Branca. "Parece um pouco estranho que a Casa Branca esteja vinculada a certas decisões que esta organização privada está tomando. [...] Mas a Casa Branca aceitou a habilidade da Associação de Correspondentes da Casa Branca de ser o árbitro aqui".

Após a decisão, Karoline Leavitt, secretária de Imprensa da Casa Branca, chamou a Associated Press de fake news". Como dissemos desde o início, fazer perguntas ao presidente dos EUA no Salão Oval e a bordo do Air Force One é um privilégio concedido aos jornalistas, não um direito legal. Mantemos nossa decisão de responsabilizar as fake news por suas mentiras, e o presidente Trump continuará a conceder um nível sem precedentes de acesso à imprensa. Esta é a administração mais transparente da história", escreveu no X.

Defesa da AP diz que estar ansiosa para a próxima audiência. "Estamos ansiosos para nossa próxima audiência em 20 de março, onde continuaremos a defender o direito da imprensa e do público de falar livremente sem retaliação do governo. Esta é uma liberdade americana fundamental", afirmou a porta-voz Lauren Easton.

Funcionários de Trump processados

A Associated Press anunciou na sexta-feira (21) que havia processado três funcionários do governo Trump pela censura imposta ao veículo. Susie Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca; Taylor Budowich, seu imediato; e Karoline Leavitt, porta-voz de Trump, são mencionados na denúncia.

"A Constituição não autoriza o governo a controlar o discurso", diz a denúncia. "Vamos nos ver nos tribunais", reagiu Leavitt durante um discurso na convenção CPAC, o grande evento dos conservadores.

Concretamente, a AP está proibida indefinidamente de acessar o Salão Oval e o avião presidencial.

*Com informações da AFP