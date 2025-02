Em MT, colheita de soja atinge 66,16% da área, diz Imea

São Paulo, 24 - A colheita da safra 2024/25 de soja em Mato Grosso atingiu 66,16% da área total na semana passada, avançando 16,08 pontos porcentuais em sete dias, mas ainda abaixo dos 76,44% registrados no mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O atraso da colheita em relação a 2024 é de 10,28 pontos porcentuais. A região médio-norte, principal produtora do Estado, registra 83,01% da área colhida, ante 97,38% no mesmo período de 2024, um atraso de 14,37 pontos porcentuais. No oeste, a colheita atingiu 70,05% da área, contra 95,62% no ano passado, uma diferença de 25,57 pontos porcentuais.O ritmo mais lento da colheita da soja afeta diretamente a semeadura do milho safrinha, que atingiu 67,15% da área estimada, ainda abaixo dos 80,38% registrados no mesmo período do ano passado, uma diferença de 13,23 pontos porcentuais.A região médio-norte apresenta o maior avanço semanal no plantio do milho, com 20,39 pontos porcentuais, atingindo 78,41% da área, mas ainda distante dos 94,64% do ano passado. No oeste, a semeadura alcança 62,60% da área projetada, contra 87,24% em 2024, um atraso de 24,64 pontos porcentuais.A semeadura do algodão, por sua vez, chegou a 99,93% da área estimada, com avanço de 4,25 pontos porcentuais em uma semana, mas ainda levemente abaixo dos 100% registrados no mesmo período do ano passado. O médio-norte e o nordeste já concluíram o plantio, enquanto o maior atraso está no centro-sul, com 99,64% da área semeada.