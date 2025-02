Ficar entediado faz bem? Conheça o lado bom de não fazer nada

Em um mundo em que somos constantemente estimulados e temos entretenimento na palma da mão, muitas vezes somos alertados de que nosso impulso de nos distrair a cada instante pode ser perigoso. Há quem diga que precisamos cultivar momentos de tédio para a nossa saúde mental e crescimento pessoal e profissional.

Segundo o professor de psicologia John Eastwood, o tédio não se caracteriza como uma falta absoluta do que fazer, mas sim "um sentimento desconfortável de querer, mas não conseguir se engajar em atividades satisfatórias". Isso explicaria o motivo de continuarmos entediados mesmo com uma abundância de opções de atividades.

Devemos nos livrar do tédio?

Diferente do ócio, que representa o tempo livre e o "não fazer nada", o tédio vem da falta de estímulos que sejam suficientemente prazerosos e, em geral, traz uma sensação incômoda, frente à qual nosso ímpeto é tentar se livrar, distraindo-se com alguma coisa, explica a psicóloga Natalia Fonseca.

"A armadilha está em tentarmos nos distrair da sensação incômoda do tédio, e não em nos proporcionar alguma atividade de qualidade. É como se fosse tentar se distrair do problema, mas não buscar uma solução", afirma Fonseca. Logo, o tédio é percebido como um útil e mobilizador incômodo, que independe do engajamento em atividades, já que, mesmo quando ativos, sentimo-nos desconfortáveis quando estamos entediados.

Muitas vezes, na opinião da psicóloga, a urgência em acabar com o tédio vem da falta de autoconhecimento e de habilidades para lidar com as emoções. "Por que não consigo ficar só, com meus pensamentos? O que pode vir de ruim que estou fugindo? Será que estou evitando olhar/pensar/sentir sobre algum desconforto na minha vida? E, se sim, como vou resolver esse incômodo, se sequer consigo reconhecê-lo?", questiona?

Além disso, essa necessidade de acabar com o tédio pode vir também de uma cultura que defende que temos de ser produtivos o tempo todo e há algo de ruim, desprezível ou vergonhoso em não fazer nada. "Mas, vale lembrar, produzir o tempo todo simplesmente não condiz com as necessidades básicas do nosso organismo", enfatiza.

Entediado, como extrair algo bom?

Imagem: iStock

Para especialistas, acabar com o sentimento de tédio não é possível, nem mesmo é saudável para o nosso amadurecimento emocional. "Gosto mais da ideia de se acolher e aceitar o tédio, para então transformar esse sentimento saudável, que tem razão de ser", diz Patrícia Cotton, pesquisadora sobre o ciclo do tédio.

Ela recomenda buscar um entendimento mais profundo do desconforto e da sensação de vazio trazidos pelo tédio, que são oportunidades e matéria-prima para a criatividade e mudança. "Experimente a solitude, o silêncio e a desconexão virtual. Contemple o céu ou o teto de casa para perceber que não há tédio no mundo, há apenas olhos entediados."

A psicóloga Ilana Andretta acredita que é preciso desenvolver a habilidade da atenção plena, fazendo uma coisa só por vez, o que melhora a qualidade das atividades que fazemos, já que ficamos muito mais conectados e envolvidos.

O tédio também pode ser um momento importante para descansar, restabelecer energia e reconectar-se consigo. "É muito difícil desenvolver autoconhecimento se estamos interagindo com atividades e coisas o tempo todo, olhando sempre para fora. É necessário ter momentos em que se pode parar e não fazer nada. Se o que surge nesses momentos é ansiogênico demais, psicoterapia pode ajudar", sugere Fonseca.

*Com informações de reportagem publicada em 13/12/2021