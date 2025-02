É na microeconomia que a gente vai salvar esse país, sem desprezar a macroeconomia, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 24, que o que puxará o crescimento do País será a microeconomia. Ele também falou para os eleitores não acreditarem "nessa bobagem de macroeconomia", mas depois declarou que ela não deve ser desprezada. O petista discursou em Rio Grande (RS) em solenidade sobre a indústria naval.

"Não acreditem nessa bobagem da macroeconomia. 'A economia não vai crescer, a economia não vai crescer'. Deixa a bola rolar. Nós entramos no governo, a economia ia crescer 0,8%, cresceu 3,2%. No ano passado ia crescer 1,5%, vai crescer 3,8%. E pode se preparar que vai crescer mais agora", disse Lula, fazendo referência a previsões feitas por especialistas do mercado.

"Olhem para a microeconomia desse país, sem desprezar a macro. Mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país", declarou o presidente da República. O petista afirmou que é melhor distribuir a renda para mais pessoas porque a maior parte da população, ao receber R$ 1 mil, compra comida em vez de dólar, fazendo a economia girar.

Lula também voltou a se dirigir aos pequenos empreendedores, segmento da sociedade que tem resistência ao seu governo. Disse que é necessário incentivar essas pessoas, mas discutindo formas de proteção. Lula afirmou que há quem ache que não precise do Estado, mas é socorrido pelo Estado quando tem problemas. "A pessoa acha que não precisa do Estado, mas quando tem dor de barriga é o Estado que socorre", disse.