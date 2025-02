Doze detentos tentam fugir de presídio no CE com corda, mas são capturados

Doze detentos tentaram fugir da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto, em Itatinga, na região metropolitana de Fortaleza (CE), no domingo (23), mas tiveram o plano frustrado pela ação de policiais penais.

O que aconteceu

Detentos usaram cordas improvisadas feitas por lençóis na tentativa de fuga. Eles foram capturados pelos agentes quando estavam no último obstáculo, antes de chegarem até a parte externa do presídio. As informações são da SAP-CE (Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará).

Imagem mostra os criminosos rendidos e deitados no pátio do presídio algemados. Na foto, compartilhada pela SAP-CE também é possível ver a corda improvisada, popularmente conhecida como "teresa", usada para escalar os muros da unidade prisional.

Presos que tentaram fugir pertencem a facção Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, mas com atuação no Ceará. Todos os doze detentos "responderão pelo ato nas instâncias legais", afirmou a SAP.

O presídio em que a tentativa de fuga ocorreu opera desde 2010 e acolhe presos provisórios. Os doze recapturados não tiveram os nomes divulgados. A SAP-CE também não informou por quais crimes eles respondem.