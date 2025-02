Conservadores vencem e ultradireita tem avanço histórico na Alemanha

O conservador Friedrich Merz, de direita moderada, vai assumir o governo alemão depois de seu partido CDU (União Democrata Cristã) vencer as eleições parlamentares deste domingo. Junto com os conservadores, a ultradireita foi a grande vitoriosa do pleito. Com uma campanha dominada por temas como imigração e crise econômica, o partido extremista AfD (Alternativa para a Alemanha) se firmou como a segunda maior força do parlamento, conquistando aproximadamente 25% das cadeiras. Nunca a extrema direita foi tão forte na Alemanha desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há 90 anos, e líderes da legenda prometem promover uma agenda radical. Eles sugerem a saída da Alemanha da União Europeia e o fim da política de imigração, por exemplo. Saiba mais.

Ex-ministro Silvio Almeida fala ao UOL sobre acusações de assédio. Cinco meses após ser acusado pela ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) de importunação sexual, e pela ONG Me Too Brasil de assédio sexual, o ex-ministro dos Direitos Humanos falou ao UOL com exclusividade. Ele vai prestar depoimento amanhã, na sede da Polícia Federal em Brasília, em inquérito que investiga o caso e está em segredo de Justiça. Em entrevista à jornalista Adriana Negreiros, Almeida negou todas as acusações, disse que ele e a ministra caíram em uma armadilha por não compreenderem como funciona a política, e que o objetivo do que chamou de "fofocas" espalhadas sobre ele era minar a sua credibilidade. Leia a entrevista completa.

Papa Francisco tem sinais de insuficiência renal. De acordo com o boletim médico divulgado ontem pelo Vaticano, Francisco não teve novas crises respiratórias, mas apresenta sinais de insuficiência renal. Na manhã de hoje, um novo comunicado informou que o papa continua em estado crítico, mas passou uma boa noite, sem dar mais detalhes sobre o seu estado de saúde. Francisco está internado desde o dia 14 para tratar uma pneumonia bilateral. No fim de semana seu estado piorou e ele precisou ser submetido a transfusões de sangue. Segundo a equipe médica que acompanha o pontífice, a situação de sua saúde é complexa e a sua recuperação ainda é incerta. Saiba mais.

Campeonato Paulista define times das quartas de final. Palmeiras, Santos e Bragantino garantiram ontem vaga nas quartas final do Campeonato Paulista. Eles se juntam a Corinthians, Mirassol, São Paulo, Novorizontino e São Bernardo, que já estavam classificados. Com os resultados do fim de semana, os duelos da próxima fase do torneio serão entre: Corinthians x Mirassol; Santos x Bragantino; São Paulo x Novorizontino; São Bernardo x Palmeiras. As partidas estão previstas para ocorrerem no próximo fim de semana. Os horários serão divulgados hoje pela Federação Paulista de Futebol. Veja como ficou a tabela.

Zelensky diz que sai do cargo por paz na Ucrânia e entrada na Otan. Depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter pressionado a Ucrânia para realizar eleições presidenciais e ter rotulado Volodymyr Zelenskiy de "ditador", o presidente ucraniano disse ontem que está disposto a deixar o cargo se isso significar a paz em seu país. Ele disse ainda que poderia trocar a presidência pela entrada da Ucrânia na Otan. Zelenskiy também disse que queria ver o presidente dos EUA como um parceiro da Ucrânia e mais do que um simples mediador entre Kiev e Moscou.