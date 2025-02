Dengue ou febre amarela? Testagem não é tão acessível; entenda diferenças

Com sintomas parecidos, a dengue e a febre amarela podem confundir na hora do diagnóstico. No momento, os testes para detectar as doenças são feitos apenas em serviços de saúde, como hospitais, clínicas e farmácias.

Testes podem ajudar?

Testagem para as doenças é restrita aos serviços de saúde. Como as duas infecções têm sintomas semelhantes, é importante ir ao hospital para fazer o diagnóstico correto, segundo especialistas consultados por VivaBem.

Infectologista reforça a importância em procurar atendimento no caso da febre amarela. Isso porque, no caso de um quadro mais grave, a letalidade (risco de morte) pode chegar a 50% —a morte geralmente ocorre num prazo de 7 a 10 dias. Por outro lado, a dengue costuma ser mais "branda" em comparação, explica Antonio Carlos Bandeira, médico do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia e membro do Comitê de Arboviroses da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

Se você sentir febre, dor no corpo, pode ser uma virose simples, que é mais tranquilo. Mas, se for dengue, é bom saber para manter a hidratação. Se você tiver frequentado a região de mata atlântica, voltou com febre, é bom ir ao médico para saber se é febre amarela. Embora não tenha um medicamento específico para tratar a doença, é bom ter acompanhamento mais próximo. Antonio Carlos Bandeira, infectologista

Testagem da febre amarela é mais "restrita". Por ser uma doença menos comum e mais localizada em regiões específicas, de mata, não são todos os laboratórios que possuem os exames necessários para detectar a doença. O serviço fica mais restrito aos locais de referência do SUS, como o Adolfo Lutz em São Paulo e os Lacen (Laboratórios Centrais de Saúde Pública), na região do Nordeste.

Febre amarela pode ser confirmada pela sorologia de amostras de sangue do paciente Imagem: Getty Images

São poucos laboratórios particulares que fazem, segundo infectologista de São Paulo. Álvaro Furtado, médico e professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina na USP, explica que a doença exige notificação compulsória, que é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de um grupo de doenças, entre elas a febre amarela e a dengue.

No SUS, é mais fácil de achar o teste de febre amarela. Há poucos laboratórios privados realizando o exame, segundo os médicos. "Mas não é impossível de fazer. Já a testagem da dengue é muito mais frequente, numericamente falando no Brasil, pois o número de casos é maior", explica Furtado.

Para a dengue, tem teste rápido disponível a nível público. Mas para a febre amarela, que é mais 'rara' e localizada, não é comercialmente animador para nenhum laboratório particular. Não é algo tão acessível para a população toda. Só hospitais privados, muito sofisticados e de referência, que conseguem fazer isso mais facilmente. Antonio Carlos Bandeira, infectologista

Vacina é prevenção

Vacina é sempre indicada para as duas doenças. Para a febre amarela, o imunizante é oferecido em dose única e protege durante toda a vida. A vacina é indicada a partir dos nove meses de vida e está disponível em qualquer UBS. Quem tem 60 anos precisa da liberação de um profissional de saúde para poder receber a dose. O mesmo vale para gestantes.

Imagem: iStock

É recomendada, principalmente, para quem vai para locais de mata. Imunizante deve ser administrado pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de risco, principalmente para os indivíduos que são vacinados pela primeira vez.

Em São Paulo, já são oito mortes registradas pela febre amarela em 2025. A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo informou na última semana que há 12 casos da doença confirmados em território paulista.

Com a dengue, a história é diferente. Recomendação atual do Ministério da Saúde é a vacina apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Na rede particular, é possível obter o imunizante, que está em falta na maiorias dos locais, principalmente em São Paulo. O Ministério da Saúde anunciou uma vacina de dose única contra a dengue, de produção nacional, nesta terça (25). O governo passará a disponibilizar 60 milhões de doses anuais a partir de 2026.

Além da vacina, prevenção da febre amarela e da dengue é usar repelente. Para a primeira doença, também há indicação de usar roupas cobrindo pernas e braços nas zonas de mata. Para a dengue, é fundamental evitar focos de água para nos locais.

Na quarta (19), São Paulo decretou emergência por dengue. Já são 124 mil casos e 113 mortes em 2025. Emergência facilita a implementação de medidas preventivas e amplia a vacinação contra a dengue em regiões críticas.

Quais são os sintomas?

No geral, sintomas da dengue envolvem dor no corpo e na cabeça. Eritema (mancha vermelha parecidas com alergia), mialgia (dor muscular), fadiga, dor no fundo dos olhos, febre (maior que 38,5ºC), perda de apetite e dor abdominal também são sinais da doença.

Febre amarela pode afetar o fígado, causando icterícia (pele amarelada). Outras manifestações da doença envolvem: febre, dor de cabeça, indisposição passageira, náuseas, dores nos músculos ou nas articulações (principalmente nas coluna lombar), dor de cabeça forte, vômito (com presença de sangue) e oligúria (diminuição da urina).