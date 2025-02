Defesa de Bolsonaro pedirá exclusão de Dino e Zanin de julgamento

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve pedir nesta segunda-feira (24) ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin para julgar a denúncia por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Advogado se reuniu hoje com Barroso para falar de demanda. Celso Vilardi esteve com Barroso por cerca de 20 minutos nesta tarde na sede do Supremo Tribunal Federal para discutir sobre petições que ele deve apresentar à corte. Ele deixou o local sem detalhar o assunto. O UOL apurou que ele deve pedir o impedimento dos dois ministros pelo fato de terem movido ações contra o ex-presidente.

Caberá ao presidente do STF se pronunciar a respeito. Os dois ministros foram indicados pelo presidente Lula e compõem a Primeira Turma do STF, que deve julgar a denúncia contra Bolsonaro. Como mostrou o UOL, apesar de haver pressão de uma ala da corte para que o caso vá ao plenário, as chances de isso acontecer ainda são pequenas.

Como há cinco ministros na Primeira Turma, o impedimento dos dois poderia forçar a ida do caso para o plenário. STF tem jurisprudência de que ações penais devem ser julgadas nas turmas, mas que em casos com dois votos da turma pela absolvição do condenado é possível se apresentar recurso questionando a condenação no plenário da corte.

No caso de Dino, ele moveu uma queixa-crime contra Bolsonaro em 2021, quando ainda era governador do Maranhão. A ação foi apresentada no STF e está em parada no gabinete e Gilmar Mendes desde março do ano passado. Na época, Dino acusou Bolsonaro de calúnia pelo fato de o então presidente ter afirmado que não viajou ao Maranhão pois o governo local não teria disponibilizado efetivo da Polícia Militar local para sua segurança.

Defensor reafirmou que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Questionado sobre os áudios revelados pelo 'Fantástico', advogado disse que tudo precisa ser analisado dentro de um contexto e que o conteúdo das gravações "não complica" a vida de Bolsonaro.