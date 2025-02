Copel compra hidrelétrica Baixo Iguaçu e revende para tcheca Energo-Pro por R$1,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel exerceu o direito de preferência na aquisição da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu e em seguida revendeu o ativo para a empresa tcheca Energo-Pro por R$1,5 bilhão, informou a companhia.

A hidrelétrica havia sido colocada à venda pela Neoenergia, que anunciou no início do mês ter fechado acordo para venda de sua participação de 70% para a EDF.

Porém, a Copel, detentora dos 30% restantes, decidiu exercer seu direito de ficar com o ativo, revendendo-o na sequência, segundo fato relevante na sexta-feira.

Pela venda de 100% da hidrelétrica, a Copel recebeu à vista um sinal equivalente a 10% do valor total do equity value de R$1,55 bilhão, "devendo o saldo remanescente ser quitado pela compradora até a data do fechamento, com ajustes usuais para esse tipo de operação".

"A operação em questão explora uma oportunidade de negócio que gera valor para a Copel e otimiza sua estrutura operacional e administrativa", disse a elétrica, em comunicado.

(Por Letícia Fucuchima)