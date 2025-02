Comissão de Ética da Presidência arquiva processo contra Cida Gonçalves

A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou, nesta segunda-feira (24), um processo contra a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ela era acusada de assédio moral e de negociar a demissão de uma ex-secretária propondo verba para apoiá-la em candidatura. A ministra nega as acusações.

O que aconteceu

Segundo a denúncia, Cida teria proposto um acordo com a servidora antes de demiti-la. Carmen Foro era secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política. A oferta incluiria recursos para sua campanha a deputada em 2026 e um possível cargo na COP30, cúpula climática da ONU.

As gravações foram feitas por servidores do Ministério. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Cida se referia a "construir a candidatura" da ex-secretária e a possibilidade de captar dinheiro no exterior para a campanha.

Denúncia cita assédio moral. A ministra também foi acusada de assediar moralmente servidores.

O caso foi encaminhado à Comissão de Ética. Nesta segunda, a Comissão decidiu arquivar o processo por falta de indícios.

A defesa da ministra disse que vê com "naturalidade" o arquivamento e que foi "campanha difamatória". "Os áudios gravados sem autorização e que supostamente fundamentavam a campanha difamatória, mostravam exatamente o contrário: que a Ministra sempre agiu de maneira ética, com urbanidade e fiel aos princípios da administração pública", afirma o advogado Bruno Salles Ribeiro. "Por óbvio, essa denúncia jamais poderia ser admitida, como de fato não foi."