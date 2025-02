Com Álvarez e Szczesny em grande fase, Atlético e Barça duelam nas semis da Copa do Rei

Barcelona e Atlético de Madrid vão protagonizar nesta terça-feira (25), às 17h30 (horário de Brasília) um duelo de titãs em Montjuic, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, em que o atacante argentino Julián Álvarez, que chega em seu melhor momento como profissional, tentará superar a confiabilidade do goleiro polonês Wojciech Szczesny.

Os dois gigantes do futebol espanhol chegam embalados. O Barcelona manteve a liderança da LaLiga no sábado, ao vencer o Las Palmas por 2 a 0, graças aos gols de Dani Olmo e Ferran Torres, e uma baliza que não é vazado com facilidade.

A solidez defensiva, com um Szczesny decisivo, levou a equipe catalã a evitar a derrota nos 13 jogos disputados desde o início de 2025.

O goleiro polonês, de 34 anos, contratado em outubro devido a uma lesão no joelho do alemão Marc-André ter Stegen, não sofreu gols em seis das onze partidas em que defendeu a camisa 'culé', com um retrospecto de dez vitórias e um empate.

Szczesny, que se adaptou bem à equipe com o apoio do seu compatriota Robert Lewandowski, responde assim à confiança depositada pelo treinador alemão Hansi Flick, também na hora de ajudar na saída de bola, como mostram os 26 passes que ele deu no jogo contra o Las Palmas nas Ilhas Canárias.

- Álvarez: 19 gols na temporada -

O polonês terá à sua frente Julián Álvarez, o atacante 'colchonero' em melhor fase na temporada. O argentino marcou os dois primeiros gols da sua equipe no sábado, nos dois primeiros chutes que deu na direção da baliza, durante a vitória de seu time por 3 a 0 sobre o Valencia.

Ele chegou perto do hat-trick ao ficar no mano a mano com o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili mas perdeu o duelo e lamentou profundamente.

Ao longo desta campanha, o jogador campeão mundial pela 'Albiceleste' já marcou 19 gols em todas as competições, nove deles na LaLiga. Sua marca é a mesma que alcançou pelo Manchester City de Pep Guardiola na temporada passada. E o jogador ainda tem três meses de competição pela frente com muitas partidas pelo meio, não só as do campeonato nacional, mas pelo menos duas da Copa do Rei e outras duas da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

Além disso, Álvarez está a dois gols do uruguaio Luis Suárez, que marcou 21 gols na temporada 2020/21, quando o time 'rojiblanco' terminou como campeão espanhol. O francês Antoine Griezmann marcou 24 gols em seu primeiro ano como 'colchonero', em 2014/15.

Mas o ataque do Barcelona não fica para trás. Lewandowski continua liderando a artilharia do campeonato, com 20 gols, e os brasileiros Raphinha e Lamine Yamal continuam com um desempenho brilhante.

O confronto entre as duas equipes tem tudo para ser eletrizante como já ocorreu no primeiro turno do campeonato, no final de dezembro, quando o Atlético de Madrid conseguiu uma vitória por 2 a 1 de virada no fim com gols do argentino Rodrigo de Paul e do norueguês Alexander Sorloth.

Na quarta-feira, o Real Madrid embalado na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol, com vitórias sobre o Manchester City (3-1) e o Girona (2-0) e viaja até San Sebastián para enfrentar na outra semifinal a Real Sociedad, que tentará obter um bom resultado, embora o seu objetivo seja conseguir uma vaga europeia na LaLiga no final desta temporada.

Na última vez em que as duas equipes se enfrentaram, em setembro, o time 'merengue' venceu por 2 a 0, com gols do brasileiro Vinicius Junior e do francês Kylian Mbappé.

-- Semifinais da Copa do Rei (horário de Brasília):

Terça-feira:

(17h30) Barcelona - Atlético de Madrid

Quarta-feira:

(17h30) Real Sociedad - Real Madrid

