Colheita de soja atinge 39% no País ante 23% há 7 dias, afirma AgRural

São Paulo, 24 - A colheita da safra brasileira de soja 2024/25 atingiu 39% da área cultivada na quinta-feira passada (20), em comparação com 23% na semana anterior e 40% um ano atrás, de acordo com levantamento AgRural, divulgado nesta segunda-feira, 24. "Temperaturas mais altas, chuvas mais espaçadas e a pressão para plantar a safrinha de milho dentro da janela deram forte impulso à colheita do Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso, que agora lidera os trabalhos e abre grande vantagem sobre Mato Grosso do Sul e Paraná", comentou a empresa. No início da semana passada, a AgRural concluiu uma nova revisão de sua estimativa de produção de soja na safra 2024/25 do Brasil. A produção é calculada agora em 168,2 milhões de toneladas, em comparação com 171 milhões de t na estimativa de janeiro. Paraná e Mato Grosso do Sul, que já haviam sofrido cortes no mês passado por causa da estiagem, tiveram novo ajuste negativo em suas produtividades. Desta vez, porém, quem puxou o corte na estimativa brasileira foi o Rio Grande do Sul. MilhoA colheita da primeira safra de milho da temporada 2024/25, o milho verão, atingiu 37% da área cultivada na região, até quinta-feira passada, em comparação com 29% uma semana antes e 42% um ano atrás, de acordo com a AgRural. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, que continua na dianteira dos trabalhos, a colheita já terminou ou está muito próxima do fim. Nos Estados de calendário mais tardio, em contrapartida, a colheita do cereal ainda é lenta por causa do foco dos produtores na soja. A área estimada para a safrinha 2025 de milho estava 64% plantada, até quinta passada, no Centro-Sul do Brasil, após forte avanço sobre os 36% da semana anterior. Mesmo assim, o porcentual plantado manteve-se abaixo dos 73% semeados até igual período da safrinha 2023, segundo dados da AgRural. Todos os Estados produtores registraram forte avanço durante a semana, mas Mato Grosso e Goiás foram destaque.