China diz que demanda maior por alimentos exige aumento na produção

Por Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - A crescente demanda da China por alimentos exige maiores esforços a fim de elevar a produção de grãos, mesmo após o recorde dos últimos anos, disse o Grupo Central de Trabalho Rural da China nesta segunda-feira.

"Mais de 1,4 bilhão de pessoas querem comer, e queremos comer cada vez melhor", disse Han Wenxiu, diretor do Grupo Central de Trabalho Rural da China, em uma coletiva de imprensa.

Mais pessoas consomem carne, ovos e leite em volumes maiores, o que exige um aumento em larga escala de grãos, disse Han.

A China é o maior produtor e importador agrícola do mundo, trazendo mais de 157 milhões de toneladas de grãos e soja no ano passado, quando também registrou uma produção recorde de grãos de 706,5 milhões de toneladas.

Em seu projeto anual de política de trabalho rural divulgado no domingo, conhecido como o documento nº 1, o Conselho de Estado reforçou o foco da China na autossuficiência e na estabilidade do fornecimento para combater possíveis interrupções no comércio agrícola com os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá.

A colheita abundante do ano passado ajudou a estabilizar os preços e aliviou as preocupações dos consumidores, disse Han.

No entanto, ele citou "o atual ambiente nacional e internacional complexo e severo" e disse que a necessidade de amortecer os choques causados por condições climáticas extremas exige o aumento da produção.

"A política do governo central é clara: a produção de grãos só pode ser fortalecida, não enfraquecida. Não devemos dizer que os grãos passaram no teste apenas por causa de uma queda momentânea nos preços", disse ele.

O Ministério da Agricultura da China tem como objetivo aumentar a produção de grãos em 50 milhões de toneladas até 2030, o que representaria um aumento de 7% em relação à safra de grãos de 2024.