'Cãopanheiros': quais os benefícios para a saúde de se ter um cachorro?

O envolvimento com animais de estimação gera diversos benefícios além da companhia. Eles contribuem tanto para a saúde física como emocional dos seus tutores.

Bruce Headey, psicólogo social australiano, realizou uma pesquisa com donos de cães da Austrália e descobriu que eles vão menos ao médico e dormem melhor do que quem não tem cachorro. Eles também são menos propensos a tomar medicamentos para o coração.

O cardiologista Marco Antonio Alves explica que os passeios diários com os cachorros são de grande importância nesse aspecto. "Eles ajudam a manter ou até perder o peso corporal, diminuindo a incidência de obesidade, os níveis de pressão arterial, glicose, colesterol, triglicerídeos, reduzindo a probabilidade de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC", ressalta.

Um estudo conduzido no Reino Unido por James Serpell, professor de ética animal na Universidade da Pensilvânia, nos EUA, reforça isso:

Ele acompanhou donos de animais de estimação durante os dez primeiros meses após a adoção, e logo no primeiro mês já foi percebido entre proprietários de cães e gatos uma diminuição expressiva de dores de cabeça, dificuldade para dormir, indigestão e problemas de sinusite.

Essas mudanças continuaram durante todo o estudo, com melhora também na saúde geral.

Para os donos de cães houve ainda um aumento considerável na atividade física.

Mente e o emocional agradecem

Alves ressalta que o convívio com animais de estimação pode aumentar a produção de hormônios como serotonina, dopamina, prolactina e oxitocina, capazes de melhorar o humor, reduzir a sensação de solidão, melhorando consequentemente os níveis de estresse, ansiedade e depressão.

"Uma das mais importantes contribuições dos animais é proporcionar companhia, além de facilitar a participação social e levar a uma maior interação entre as pessoas. Os animais são considerados catalisadores sociais, ou seja, eles facilitam a conversa entre estranhos, e esse envolvimento social com outras pessoas pode indiretamente levar a uma melhora na saúde psicológica dos tutores", explica a psicóloga Tatiana Irigaray.

Evidências também apontam que a posse de animais de estimação pode minimizar o declínio cognitivo. "Uma possível explicação para isso é que a interação com os animais e a responsabilidade em ter que cuidar deles podem ajudar os indivíduos a manterem níveis altos de atividade, retardando o declínio cognitivo", pontua Irigaray.

Sistema imunológico fortalecido

Segundo Marco Antonio Alves, cardiologista, a convivência com os animais fortalece também o sistema imunológico. "Estudos afirmam que há diminuição de reações alérgicas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, acreditando que esta convivência pode aumentar a incidência de alergias", esclarece.

Um desses estudos foi realizado em 2018 pela bioestatística Alexandra Sitarik e colegas do Sistema de Saúde Henry Ford, de Detroit (EUA). A pesquisa revelou que a poeira das casas com cães pode influenciar o desenvolvimento e a resposta do sistema imunológico humano, alterando a composição do microbioma intestinal de forma a reduzir o risco de alergias e asma.

Isso porque a presença de um cachorro em casa foi associada a uma maior porcentagem de variação na composição da poeira bacteriana, incluindo vestígios das bactérias Moraxella, Porphyromonas, Capnocytophaga, Fusobacterium, Streptococcus e Treponema.

Quanto mais cedo for a exposição aos pelos dos cachorros, mais forte o sistema imunológico se torna. Crianças pequenas que crescem com cães em casa têm menos risco de desenvolver alergias, eczema ou asma.

Exige responsabilidade

Cachorro não é brinquedo, antes exige responsabilidades por parte dos tutores, cuidados e despesas com alimentação, veterinário, pet-shop. "Para alguns indivíduos, tudo isso pode causar preocupações e gerar estresse", lembra psicóloga Tatiana Irigaray. Portanto, pense muito bem antes de considerar ter um, ou mais.

*Com informações de reportagem publicada em 29/02/2024