Campo de Búzios registra recorde de produção de petróleo com nova plataforma, diz Petrobras

(Reuters) - O campo de Búzios, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu nesta segunda-feira um recorde de produção de petróleo de 800 mil barris ao dia, após uma nova plataforma ter sido integrada, anunciou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante evento no Rio Grande do Sul.

Ela reafirmou que Búzios, que entrou em operação em 2018, ocupa o posto de segundo campo em volume de produção no país, atrás apenas de Tupi.

Acrescentou ainda que logo Búzios será o primeiro, dentro das expectativas anteriores, à medida que Tupi está em declínio.

"Estamos produzindo no campo de Tupi 850 mil barris por dia, Búzios já está chegando a 800 (mil barris) e já já vai ultrapassar e muito (Tupi), e nós esperamos que esse campo (de Búzios) venha produzir no futuro próximo pelo menos 1,5 milhão de barris por dia", afirmou Chambriard.

No ano passado, a produção de Tupi foi de 779 mil barris por dia em média, enquanto Búzios produziu 639 mil barris/dia, de acordo com dados da agência reguladora ANP.

A "marca histórica" foi alcançada após a chegada da sexta FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, da sigla em inglês) ao campo, o navio-plataforma Almirante Tamandaré, que iniciou sua operação em 15 de fevereiro, destacou a Petrobras.

Estão instalados no local mais cinco unidades: as plataformas P-74, P-75. P-76, P-77 e Almirante Barroso.

O recorde anterior de produção diária no campo de Búzios havia ocorrido em janeiro de 2024, quando foi alcançada a marca de 782 mil barris por dia.

"Sabemos da responsabilidade que temos em prover energia para ajudar a mover o país. Por isso, celebramos esse recorde conscientes de que precisamos seguir nessa trajetória, desenvolvendo as nossas reservas e buscando novas fronteiras exploratórias", disse Chambriard, em nota.

Durante o evento, em discurso, ela chamou a atenção para Bacia de Pelotas, situada mais ao sul do país, indicando que a área é promissora em termos de reservas, tendo similaridades geológicas com a Namíbia.

FUTURO DE BÚZIOS

Com a chegada da Almirante Tamandaré, a maior instalação do tipo no Brasil, o potencial do campo de Búzios aumenta ainda mais, disse a companhia.

A plataforma é a primeira unidade do Brasil com capacidade de produzir até 225 mil barris de óleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

"Com a entrada da FPSO Almirante Tamandaré, nossa expectativa é atingir, em pouco tempo, um novo marco de produção diária em Búzios: 1 milhão de barris", disse a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, em nota.

"Além disso, para um futuro próximo, com novas unidades previstas, o potencial de produção de Búzios deve chegar a 1,5 milhão de barris por dia até 2030", acrescentou a executiva.

Operado pela Petrobras em consórcio com as empresas CNOOC, CNPC e PPSA, Búzios possui os poços mais produtivos do país, localizados a mais de 2 mil metros de profundidade no leito marinho. A espessura de seu reservatório tem a mesma altura que o Pão de Açúcar e sua extensão corresponde a mais que o dobro da Baía de Guanabara, segundo a estatal.

(Por Roberto Samora e Marta Nogueira)