Bruna Takahashi é bicampeã de Copa Pan-Americana de tênis de mesa

O primeiro título Takahashi na competição continental foi obtido no ano passado, na edição do Texas (EUA). Na ocasião, a brasileira derrotou outra norte-americana, Ami Wang, também por 4 sets a 3.

Quem também garantiu vaga na Copa do Mundo em Macau foi o brasileiro Eric Jouti que parou nas semifinais masculinas. O Brasil contou ainda com outros quatro representantes: Giulia Takahashi, irmã mais de Bruna, parou nas quartas de final; Leonardo Iizuka e Vitor Ishiy pararam nas oitavas na chave de simples masculina; e Guilherme Teodoro foi eliminado do torneio na primeira rodada.