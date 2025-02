Brasileiro acusado de estupro é preso nos EUA; ele estava ilegal no país

Um brasileiro suspeito de estuprar uma mulher foi preso em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele é imigrante ilegal e está detido desde 21 de janeiro, mas a informação foi divulgada pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) apenas nesta segunda-feira (24).

O que aconteceu

Willian Robert Vasconcelos dos Santos, 21, é acusado de estuprar uma moradora de Massachusetts no mês passado. A detenção foi realizada pela polícia da vila de Falmouth, no estado, segundo a Fox News.

Brasileiro já havia sido preso pela patrulha de fronteira dos EUA em 10 de abril de 2024 ao tentar entrar ilegalmente no país. Na ocasião, ele pagou fiança e foi notificado a comparecer a um tribunal para audiência com um juiz de imigração —não há informações se isso ocorreu.

Em 20 de janeiro deste ano, o homem foi preso pela polícia de Falmouth sob acusação de estupro. Após a prisão, o ICE entrou com um pedido no tribunal local para ser o responsável pela custódia do brasileiro, já que ele também estava ilegalmente no país. A Justiça aceitou o pedido do ICE em 21 de janeiro, um dia após a posse do republicano Donald Trump, que defende publicamente políticas contra imigrantes ilegais.

Atualmente, Willian segue sob custódia do serviço de imigração. Não há informações sobre qual prisão o acusado está detido, nem se ele será deportado ao Brasil.

Diretora do ICE Boston diz que homem é uma ameaça significativa aos moradores. "Continuaremos priorizando a segurança pública prendendo e removendo infratores estrangeiros ilegais de nossas comunidades", acrescentou Patricia H. Hyde.

A defesa de Willian não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.