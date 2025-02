Brasil encerra Copa do Mundo de paraesgrima com seis medalhas

O Brasil encerrou a etapa de Sa?o Paulo da Copa do Mundo de paraesgrima com a conquista de seis medalhas (duas de prata e quatro de bronze). A competição, que chegou ao final no último sábado (22), foi realizada no Centro de Treinamento Parali?mpico.

O grande destaque da equipe brasileira foi o gaúcho Jovane Guissone, que garantiu dois bronzes, um na disputa da espada B após ser derrotado pelo norte-americano Scott Rodgers por 12 a 10 nas semifinais, e outro no sabre B masculino, após derrota nas semifinais para Vanderson Chaves, que acabou conquistando uma prata para o Brasil na categoria.

Porém, o melhor resultado de Jovane Guissone no evento foi uma medalha de prata, conquistada no florete masculino B, na última quinta-feira (20), quando só parou na final, diante do italiano Michele Massa.

"Trabalhei muito de janeiro para cá, pensando nessa competição em casa, no Brasil, com a força do público. Sei que é uma competição dura, todos querem ganhar, e eu queria fazer meu melhor resultado, levar uma medalha, de preferência de ouro. O caminho é longo, mas vou buscar o melhor resultado", declarou o paratleta brasileiro de 41 anos de idade.

As outras duas medalhas de bronze do Brasil foram alcançadas pela jovem piauiense Raíssa Veras, de 18 anos, que brilhou na espada feminina A e no sabre feminino A.