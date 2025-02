BC da Alemanha diz apoiar aumento do limite para déficit quando dívida pública for baixa

FRANKFURT (Reuters) - O banco central da Alemanha disse nesta segunda-feira que apoia o aumento do limite para déficit do governo em um momento em que a dívida pública está baixa e há necessidade de investimentos em infraestrutura e defesa.

O chamado "freio da dívida", que limita os déficits a 0,35% do Produto Interno Bruto, foi o principal tópico econômico da campanha a caminho da eleição federal, que ocorreu no domingo, e o provável próximo chanceler do país, Friedrich Merz, tem falado sobre a reforma.

O banco central alemão, tradicionalmente um bastião do pensamento econômico conservador, também vê espaço para adaptar o freio da dívida "às mudanças nas condições", disse em seu relatório mensal.

"Regras fiscais vinculantes, como o freio da dívida, contribuem de forma muito importante para garantir a solidez das finanças públicas", afirmou. "Em princípio, no entanto, é totalmente justificável adaptar o freio da dívida às mudanças nas condições quando o índice da dívida pública é baixo."

A instituição, que não tem poder de decisão em questões fiscais, mas é profundamente respeitada no país, advertiu que "tetos (de déficit) mais altos" devem ser obrigatórios e "alinhados com as finanças sólidas do Estado".

"E, mesmo assim, continua sendo essencial revisar as prioridades e usar os recursos financeiros de forma mais eficaz, a fim de alinhar melhor a política fiscal aos desafios", acrescentou.

O relatório afirma que há necessidade de "ação" na infraestrutura pública e nos gastos com defesa, mas a carga tributária e os índices de gastos já são relativamente altos.

A maior economia da Europa está encolhendo há dois anos consecutivos e parece cada vez mais necessitada de uma reforma se quiser competir com a China e os Estados Unidos.

