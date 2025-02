Barroso se reúne com advogado de Bolsonaro nesta tarde no STF

Um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem reunião marcada com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, na tarde de hoje (24).

O que aconteceu

Compromisso com Celso Vilardi está marcado para as 15h, na sede do STF. O encontro consta na agenda oficial de Barroso, divulgada no site da Corte.

Reunião acontece menos de uma semana após denúncia contra ex-presidente. Na última terça (18), a Procuradoria-Geral da República enviou ao STF a denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. Depois do prazo para manifestação das defesas, a Primeira Turma do STF deve julgar se aceita ou não a denúncia. Defesa de Bolsonaro chegou a pedir 83 dias de prazo, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Bolsonaro tem defendido que eventual julgamento aconteça no plenário do STF. Desde 2023, as ações penais são julgadas nas turmas para dar mais agilidade aos processos. A Primeira Turma é composta por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

Advogado de Bolsonaro já afirmou que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Defesa vai tentar demonstrar que não houve participação de Bolsonaro no plano de golpe. Bolsonaro já classificou a denúncia da PGR de precária e incoerente.