Aumento das passagens de ônibus entre DF e Entorno é suspenso 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determinou a interrupção imediata do reajuste das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e os municípios do estado de Goiás, região popularmente conhecida como Entorno do DF por seis meses. A decisão aconteceu neste sábado (22), após recomendação do Ministério de Transportes, e foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União.

O aumento de 2,919% que seria aplicado sobre o atual valor das passagens, estava previsto para entrar em vigor a partir das 0h de domingo (23), e foi suspenso, após reavaliação da Agência. Os governos de Goiás e do Distrito Federal solicitaram a interrupção do reajuste considerando os impactos econômicos para a população, e destacaram a criação de um consórcio interfederativo, acordado em 20 de fevereiro.

No acordo, os governos passarão a pagar um subsídio, visando evitar que os passageiros sejam afetados com aumento nas passagens de ônibus.

Em nota, a ANTT reafirmou o compromisso com a continuidade do transporte público.

*Estagiária sob supervisão de Marcelo Brandão