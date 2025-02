Em áudio, Cid diz que plano tinha 'cara infiltrado em tudo que é lugar'

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o plano para dar um golpe de Estado tinha "cara infiltrado em tudo quanto é lugar", mas não foi encontrada alguma "coisa que consiga abrir uma investigação". As declarações constam em áudios obtidos pela PF e revelados pelo programa Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Cid parece se referir à tentativa de encontrar alguma falha nas urnas. "A gente está recebendo cara de TI, hacker [...]. A gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar. Monitorando e passando pra gente as informações. Refutando ou ajudando a instigar", diz o militar.

Ele conta que especialistas faziam denúncias sigilosas, que repassavam pen drives em locais que não fossem causar suspeita, como garagens ou mercados. "Tem de tudo, cara. Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação", falou.

Áudio de Mauro Cid diz que plano golpista tinha "cara infiltrado em tudo quanto é lugar" Imagem: Reprodução/TV Globo

O áudio corrobora o que Cid disse em delação. "Por mais que a busca tenha sido incessante, não foi encontrada fraude nas urnas", disse o ex-ajudante de ordens em depoimento em novembro de 2024. Segundo Cid, Bolsonaro não aceitou o resultado e mandou que o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, alterasse a conclusão do relatório. "O presidente queria que o relatório final do Ministério da Defesa relatasse que havia fraude nas urnas."

Relatório das Forças Armadas enviado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em novembro de 2022 diz que "não é possível afirmar" que urnas não podem ser fraudadas. No texto, os militares disseram que "não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento". A urna eletrônica é usada no Brasil desde 1996 sem nenhuma comprovação de fraude ou adulteração de resultado. Elas são auditáveis e passam por testes de integridade.

Áudio de Mauro Cid diz que "ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação" sobre suposta fraude eleitoral Imagem: Reprodução/TV Globo

Bolsonaro editou minuta do golpe, diz Cid

Em outra gravação, Cid fala que Bolsonaro editou o rascunho do decreto para instituir um golpe de Estado e sabia quais eram as consequências de suas ações. "Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje, ele mexeu naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto. E limitado, né?", contou o ex-ajudante em áudio enviado ao então comandante do Exército, general Freire Gomes.

O áudio também confirma o que Cid contou em delação. No depoimento, ele diz que a versão inicial do decreto determinaria a prisão dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas Bolsonaro recebeu o documento e pediu alterações. "Aí, basicamente, o presidente corrigiu o documento. Falou assim: 'não, não vai prender ninguém, só vai prender Alexandre de Moraes e fazer outra eleição'", disse Cid.

De acordo com a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), esse é um dos atos que mostram que Bolsonaro teve ação direta no plano golpista. A defesa de Bolsonaro nega, e diz que a denúncia é "precária" e "incoerente".