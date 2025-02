'Até quando ficamos?': Áudios mostram relação de militares e manifestantes

O contato direto entre manifestantes golpistas concentrados em frente a quartéis do Exército e militares de alta patente está registrado em áudios obtidos pela Polícia Federal e divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (23).

A PF apreendeu 1,2 mil equipamentos, entre celulares e computadores e extraiu 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, processadas por um software que transcreve 25 minutos de áudio por segundo.

'Tem que ir pro Congresso', diz general

Dois áudios mostram a relação entre o general Mario Fernandes e manifestantes. Um deles pergunta de até quando deveriam permanecer acampados. "Eu queria ver com o senhor aí, qual que é a perspectiva? Até quando vocês querem que a gente fique aqui, general", diz um dos áudios enviado pelo caminhoneiro Lucas Durlo ao militar.

Fantástico revela áudios inéditos da investigação que aponta trama golpista Imagem: Reprodução/Fantástico/Globo

Pedido de ajuda para entrar com tenda em acampamento. Em outro áudio, o manifestante Yassuo Ikezili solicita a intervenção de Fernandes. "[...] Tô precisando de um apoio aqui, porque a gente comprou uma tenda e o pessoal não tá deixando ela entrar para trocar".

Manifestante pede ajuda para Mario Fernandes para ingressar com tenda em acampamento Imagem: Reprodução/Fantástico/Globo

Em uma outra troca de mensagens, um outro militar diz que tentava influenciar manifestantes nas redes sociais. "Se tu tiver alguma possibilidade de influenciar alguém dos movimentos, eu tô tentanto panstr isso nas redes, onde eles estão participando. To participando de vários grupos civis", afirma o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, então lotado no COTER - Comando de Operações Terrestres do Exército.

A ideia era convencê-los a ocupar o Congresso. "Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir pro Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum Poder. (...) Todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né?", disse Marques de Almeida.

Guilherme Marques de Almeida orientava que manifestantes deveriam ir ao congresso. Imagem: Reprodução/Fantástico/Globo

Cid admite ter 'infiltrado em tudo que é lugar', mas sem evidência contra urnas

Cid disse, em áudio, que tinha "cara infiltrado em tudo quanto é lugar". "A gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar. Monitorando e passando para a gente as informações. Refutando ou ajudando a instigar, digamos assim", fala.

Investigação da PF mostra que objetivo do grupo era contestar as urnas. Apesar da rede de infiltrados, nenhuma evidência contra as urnas foi obtida."[Tem] Matemático, estatístico, PHD. Aquelas denúncias sigilosas: vai encontrar o cara no mercadinho, o cara na garagem, o cara passa um pen drive. Tem de tudo, mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação", afirma Cid.

O que diz a defesa?

Ao Fantástico, a defesa de Mário Fernandes esclarece que ainda não teve acesso completo ao conteúdo resultante das quebras de sigilo. E alegou que "a denúncia apresenta apenas trechos desconexos". Já a defesa de Mauro Cid alegou que não vai se manifestar. O programa não localizou a defesa dos demais envolvidos. O UOL procurou a defesa de Guilherme Marques de Almeida, sem sucesso.