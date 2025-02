Apple anuncia investimentos de US$ 500 bi nos EUA em quatro anos

A Apple anunciou que investirá mais de 500 bilhões de dólares (2,85 trilhões de reais) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos e criará 20.000 empregos, após o chamado do presidente Donald Trump para que as empresas voltem a produzir no país.

"A Apple anunciou hoje o maior compromisso de sua história em termos de investimentos e gastos, com planos acima de 500 bilhões de dólares nos próximos quatro anos", anunciou a gigante da tecnologia em um comunicado nesta segunda-feira.

A empresa planeja aumentar a capacidade de suas unidades de produção já existentes nos Estados Unidos e construir uma nova fábrica em Houston, Texas, em 2026, destinada a produzir servidores que até agora eram fabricados "fora dos Estados Unidos", disse o comunicado.

A Apple disse que também deve contratar cerca de 20.000 funcionários, principalmente em áreas como pesquisa, engenharia, desenvolvimento de software e inteligência artificial.

O anúncio foi feito dias depois de Trump dizer que a Apple planejava investir "centenas de bilhões de dólares" no país, elogiando o sucesso de seu plano tarifário para impulsionar a economia americana.

O presidente republicano tem usado tarifas alfandegárias como arma comercial. Ele impôs taxas de 10% sobre produtos da China e ameaçou aplicá-las a produtos como semicondutores, automóveis e produtos farmacêuticos.

Nas Américas, decidiu impor tarifas alfandegárias de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México, embora tenha suspendido a medida por um mês para negociar.

Seu governo defende que custos mais altos incentivarão as empresas a fabricar seus produtos nos Estados Unidos em vez de em outros países. Críticos alertam que custos mais altos podem aumentar os preços para consumidores.

Os fornecedores da Apple já produzem silício em 24 fábricas em 12 estados americanos, incluindo Arizona, Colorado, Oregon e Utah.

