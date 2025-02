Mesmo em alta, extrema direita alemã tende a ficar isolada, diz analista

Apesar de ter ficado em segundo lugar nas eleições na Alemanha, no último domingo (23), o partido AfD (Alternativa para a Alemanha) não deve compor a base do novo governo do país. A avaliação é de Ronaldo Carmona, professor de geopolítica da Escola Superior de Guerra e especialista associado ao Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais).

O que aconteceu

O partido de extrema direita AfD teve 20,8% dos votos nas eleições parlamentares da Alemanha. A legenda só ficou atrás da coligação conservadora CDU (União Democrata Cristã) e CSU (União Social Cristã), que registrou 28,5%, e à frente do SPD (Social-Democrata), do atual primeiro-ministro Olaf Scholz, que teve 16,4%.

A AfD vai mais do que dobrar sua representatividade no Bundestag, o parlamento alemão. A legenda tem, atualmente, 76 das 733 cadeiras, ou 10,3% do total. Com a nova configuração, que reduziu o total de assentos para 630, a AfD deverá ficar com cerca de 150, ou 23,8% do total — o cálculo final da distribuição das cadeiras só deverá sair nos próximos dias.

Os conservadores vão precisar de uma coalizão para formar governo. Para que o líder da CDU, Friedrich Merz, seja apontado como o próximo primeiro-ministro, ele precisará de pelo menos 316 parlamentares, mas a coligação dele só deverá ter 208 assentos. Por isso, terá que compor com a AfD, com os social-democratas ou com outras forças somadas, como o Partido Verde e a Esquerda.

A AfD se disse disposta a formar coalizão, mas os conservadores têm descartado essa aliança. A líder da extrema direita, Alice Weidel, declarou que o partido terá a "mão sempre estendida" para uma participação no governo, mas Merz disse, na noite da eleição, que tem "concepções bem diferentes" para o país e que buscará os outros partidos.

Para Ronaldo Carmona, o governo tende a incluir o Partido Social-Democrata. A legenda do atual chanceler Olaf Scholz, que vive uma crise de popularidade, teve uma queda nessa eleição e foi ultrapassada pela AfD. Ainda assim, é mais alinhada aos conservadores do que a extrema direita.

A tendência é que a democracia cristã, a CDU, faça uma coalizão com o SPD. Estes são os dois grandes partidos do establishment, ou seja, os dois grandes partidos da ordem na Alemanha. Isso tende especialmente a ser uma realidade diante de uma certa convergência programática entre os dois partidos, especialmente em relação à política externa

Ronaldo Carmona, professor da Escola Superior de Guerra e especialista do Cebri

Guerra e Trump acirram divergências

Carmona avalia que a eleição de Donald Trump, nos EUA, acentuou divergências na Europa. O governo do antecessor de Trump, Joe Biden, estava alinhado com os europeus em apoiar a Ucrânia na guerra e tratar a Rússia como a principal ameaça ao continente.

Com a direita radical europeia alinhada a Trump, as duas visões tendem a se chocar na Europa, segundo o professor. Segundo ele, a tensão na Alemanha é semelhante à de outros países europeus: forças liberais e atlanticistas (que apostam na união entre EUA e Europa) se chocam com forças anti-globalistas. No caso alemão, os conservadores e social-democratas estariam no primeiro grupo, isolando a AfD.

Há uma percepção, por parte desses governos atlanticistas da Europa, de que a Rússia seria a principal ameaça ao continente europeu, coisa que não é compartilhada pelo novo governo americano

Ronaldo Carmona

Contradição entre economia e imigração

Carmona considera que a ascensão da AfD expõe uma contradição na Alemanha. O crescimento do partido é motivado, ao mesmo tempo, pela rejeição à imigração e pela crise econômica no país — que viu o PIB cair nos últimos dois anos. A queda no fluxo de imigrantes, porém, também afetaria a economia alemã, que tem carência de mão de obra qualificada para a indústria.

A tendência antiglobalista, segundo Carmona, é outro fator que ameaça a economia do país. Sendo um país industrializado, a Alemanha depende de mercados abertos e integrados para exportação de bens. Governos como o dos EUA, porém, têm apostado em mais protecionismo e imposição de tarifas, o que cria outro dilema político na Alemanha.