Alliança Saúde compra operação de diagnóstico e análises clínicas do Cura em São Paulo

(Reuters) - A Alliança Saúde anunciou nesta segunda-feira acordo para comprar 100% das operações de diagnóstico por imagem e análises clínicas na cidade de São Paulo desenvolvidas pelo Centro de Ultrassonografia e Radiologia (Cura).

A transação ocorrerá por meio da aquisição das ações de emissão do Cura, atualmente detidas pela Refuá Participações.

A Alliança Saúde disse que a aquisição se dará pelo preço base no valor de aproximadamente R$30 milhões, com pagamento diferido, iniciando um ano após o fechamento da transação e sendo quitado em parcelas até o 36º mês contados da conclusão do negócio, segundo fato relevante ao mercado.

A operação também prevê parcela contingente ("earn-out") variável a ser apurada com base na performance dos ativos da Cura após 36 meses contados da data de fechamento. O preço de aquisição foi definido considerando endividamento zero no Cura, segundo a empresa.

A aquisição da marca Cura, que tem mais de 40 anos de existência, afirmou a Alliança Saúde, resultará no incremento de aproximadamente R$80 milhões na receita operacional bruta total da companhia.

De acordo com o grupo, a operação irá aumenta a capilaridade na cidade de São Paulo, proporcionando crescimento na participação de análises clínicas na receita e incremento na sua capacidade em realizar exames de diagnóstico por imagem de alta complexidade.

Também possibilitará a especialização em atendimento destinado à saúde feminina, sendo a primeira operação da companhia na cidade de São Paulo com essa característica e o acréscimo de receita de análises clínicas na capital paulista.

A efetivação do negócios depende do cumprimento de condições precedentes usuais a este tipo de operação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a implementação de reestruturação societária envolvendo o Cura.

(Por Paula Arend Laier)