Alguns funcionários do governo dos EUA são orientados a justificar empregos para Musk, outros a ignorá-lo

WASHINGTON (Reuters) - Os funcionários do governo dos Estados Unidos que têm sido afetados pelo retorno caótico do presidente Donald Trump ao poder enfrentam mais incertezas nesta segunda-feira, quando muitos deles terão que justificar seus empregos para Elon Musk, o bilionário que empunha uma motosserra e tem a tarefa de cortar o orçamento federal.

A exigência de Musk para que os funcionários públicos apresentem um resumo de seu trabalho até 23h59, horário do leste dos EUA, abriu rachas no governo de Trump.

Agências como a Drug Enforcement Administration e a Federal Communications Commission disseram aos funcionários para cumprirem a exigência. Mas muitas outras, incluindo os departamentos de Defesa, Segurança Interna, Educação, Comércio e Energia, ordenaram que os funcionários não respondessem.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos disse a seus funcionários que cooperassem e, mais tarde, pediu-lhes que não respondessem enquanto descobria como "melhor atender a intenção" da diretriz incomum de Musk.

Os funcionários do Consumer Financial Protection Bureau também receberam o email de Musk, apesar de já terem recebido ordens para parar de trabalhar.

Musk alertou os funcionários federais para que cumpram a ordem, escrevendo em uma postagem na manhã de segunda-feira em sua plataforma de rede social X: "Aqueles que não levarem esse email a sério logo estarão promovendo suas carreiras em outro lugar".

Ele também disse em um post separado que os funcionários federais que ainda não voltaram a trabalhar em seus escritórios após a ordem de Trump no mês passado seriam colocados em licença administrativa a partir desta semana.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, lidera um esforço de redução de pessoal que demitiu mais de 20.000 funcionários e ofereceu indenizações a outros 75.000 em amplas áreas do serviço público de 2,3 milhões de funcionários, de reguladores bancários a guardas florestais.

Em alguns casos, o governo se esforçou para recontratar trabalhadores que desempenham funções essenciais, como a supervisão de armas nucleares e a resposta à gripe aviária. O enxugamento também provocou uma onda de ações judiciais, inclusive de grupos trabalhistas.

O governo de Trump disse no final do domingo que demitirá 1.600 funcionários da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional e colocaria quase todo o pessoal restante em licença. Trump já suspendeu quase todo o financiamento e as operações da agência, lançando os esforços globais de ajuda humanitária no caos.

As demissões em massa impuseram insegurança financeira aos trabalhadores que contavam com seus empregos para garantir uma renda segura.

Charles Farinella, um agente do IRS demitido em Nova York, disse que estava tentando descobrir se deveria cancelar uma consulta ao dentista, pois não foi informado se ainda tem cobertura do seu emprego.

"Não sei o que vou fazer neste momento. Talvez eu tenha que vender minha casa, porque não tenho uma indenização nem nada", afirmou ele. "Estou me sentindo arrasado."

O esforço de Musk para cortar empregos também se espalhou pela economia norte-americana em geral, forçando as empresas que fazem negócios com o governo a demitir seus próprios funcionários e adiar os pagamentos aos fornecedores. Uma empresa que trabalha com a Usaid, a Chemonics, disse em um processo judicial na semana passada que havia dispensado 750 funcionários, 63% de sua força de trabalho.

Musk tem se divertido com o caos, chegando a empunhar uma motosserra em uma conferência política conservadora na semana passada.

O chefe da Tesla e do X disse que pretende cortar US$1 trilhão do orçamento de US$6,7 trilhões do governo. Trump prometeu isentar benefícios populares de saúde e aposentadoria, o que coloca quase metade do orçamento efetivamente fora dos limites, mas Musk afirmou que examinaria esses programas em busca de pagamentos fraudulentos.

"Estamos cada vez mais otimistas de que, à medida que os imensos desperdícios e fraudes forem eliminados da Previdência Social e da Assistência Médica, haverá potencial para aumentar os dólares reais recebidos pelos cidadãos e melhorar a assistência médica!", escreveu ele no X no domingo.