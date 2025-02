Aguia Resources assina acordo para processar fosfato no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Aguia Resources anunciou nesta segunda-feira que sua subsidiária Águia Fertilizantes assinou um acordo de arrendamento com a Dagoberto Barcelos para processar fosfato em uma unidade próxima a Caçapava do Sul (RS).

A Águia Fertilizantes arrendará a unidade de processamento da Dagoberto Barcelos por um período de dez anos, com opção de extensão por mais 10 anos, segundo comunicado.

A instalação operou a uma taxa de aproximadamente 100 mil toneladas por ano ("tpa") ao longo de um período de oito anos. A adição de um moinho extra, uma segunda unidade de secagem e pequenas melhorias no sistema poderão aumentar a produção anual para até 300 mil tpa, disse a Aguia Resources.

"A expectativa é de que o processamento do minério de Pampafos comece no terceiro trimestre de 2025, após a conclusão de algumas obras... Dependendo da velocidade de penetração no mercado, a Aguia pretende expandir a produção na planta já no início de 2026", disse o presidente do conselho da Aguia Resources, Warwick Grigor, no comunicado.

A companhia fará um pagamento único de R$5 milhões à Dagoberto Barcelo como reembolso por obras planejadas no local e para compensar custos associados à interrupção das operações na usina. Também será pago um aluguel mensal de R$163.000 à empresa.

(Por Letícia Fucuchima)