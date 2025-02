AfD e Esquerda conquistam assentos suficientes para vetar mudanças constitucionais na Alemanha

Por Maria Martinez e Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) - A Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, e o partido Esquerda garantiram, juntos, um terço dos assentos no novo Parlamento da Alemanha, o suficiente para bloquear um afrouxamento do freio da dívida do país -- um mecanismo que, segundo alguns investidores e partidos políticos, impede o crescimento econômico.

O euro e as ações alemãs se recuperaram na segunda-feira, já que os investidores receberam bem a forte probabilidade de uma coalizão liderada pelos conservadores, embora seu otimismo tenha sido atenuado pela perspectiva de negociações potencialmente complicadas sobre a política econômica.

Os líderes empresariais alemães pediram a rápida formação de um governo, dizendo que a maior economia da Europa não pode se dar ao luxo de perder tempo, já que as empresas sofrem com os altos custos, a burocracia e a crescente concorrência estrangeira.

Os mercados agora estão concentrados nas chances de reformar ou eliminar o freio da dívida. Esse mecanismo limita os déficits orçamentários a 0,35% do produto interno bruto, embora isso exclua os complementos do fundo especial para defesa ou a criação de qualquer novo fundo.

No entanto, tanto a AfD quanto o Esquerda se opõem à ajuda militar à Ucrânia e, com sua nova força na câmara baixa do Bundestag, podem vetar o aumento das contribuições para a defesa, criando tensões com os aliados alemães da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), incluindo com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer que a Europa gaste muito mais em defesa.

O Parlamento que está deixando o poder na Alemanha ainda tem a maioria necessária para reformar o freio da dívida antes da formação de uma nova coalizão, mas tal medida pela assembleia atual é "irrealista", disse o ministro das Finanças, Joerg Kukies, à Reuters em uma entrevista nesta segunda-feira.

"Em primeiro lugar, há muito pouco tempo e, em segundo lugar, também seria um sinal político questionável se as emendas constitucionais fossem feitas agora com uma maioria antiga", disse Kukies.

Os conservadores alemães, sob o comando do provável próximo chanceler Friedrich Merz, prometeram agir rapidamente para tentar formar uma coalizão depois de obter a maioria dos votos na eleição nacional de domingo.

O resultado mais provável é uma coalizão entre o bloco conservador de Merz e o Partido Social-Democrata (SPD), que ficou em terceiro lugar, depois que o AfD subiu para um histórico segundo lugar.

O instituto econômico Ifo da Alemanha enfatizou a urgência de formar um novo governo.

"A economia alemã está em compasso de espera", disse seu presidente, Clemens Fuest, depois que o índice de clima de negócios do Ifo ficou em 85,2 em fevereiro, estável em relação ao mês anterior.

Holger Schmieding, economista-chefe da Berenberg, disse que a nova coalizão pode ter dificuldades para encontrar o espaço fiscal necessário para aumentar os gastos com defesa e, ao mesmo tempo, aliviar a carga tributária para trabalhadores e empresas.

"A incapacidade de aumentar os gastos militares pode colocar a Alemanha em sérios problemas com seus parceiros da Otan", disse Schmieding. "Ao enfurecer o presidente dos EUA, Donald Trump, isso também poderia aumentar o risco de uma guerra comercial entre os EUA e a UE."

O Esquerda estaria aberto para afrouxar o freio da dívida, mas não para permitir maiores gastos com defesa, dizem os economistas.

"O Esquerda gostaria de se livrar do freio da dívida. No entanto, sua agenda -- punir os ricos, gastar mais em bem-estar e menos em defesa -- é exatamente o oposto da agenda Merz", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

Para aumentar os gastos com defesa dos atuais 2% do PIB para 4%, por exemplo, o governo federal teria que cortar os gastos não relacionados à defesa em um 25%, se isso não fosse financiado por dívidas adicionais, disse Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank.

Um novo governo liderado por Merz pode obter o apoio do Esquerda para aumentar o fundo especial de defesa se, em troca, criasse um novo fundo para aumentar os gastos com infraestrutura ou concordasse em flexibilizar o freio da dívida, excluindo os investimentos em infraestrutura da regra da dívida, disse Kraemer.

Se isso não for bem-sucedido, Kraemer disse que a única outra opção politicamente viável provavelmente seria suspender o freio da dívida invocando uma "situação de emergência extraordinária", o que é possível com uma maioria parlamentar simples.