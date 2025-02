Acusado de ser chefe de tráfico no México quer acordo com EUA para evitar pena de morte

Por Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Acusado de ser chefe do tráfico de drogas no México, Ismael "El Mayo" Zambada está disposto a se declarar culpado em um acordo com procuradores dos Estados Unidos se for poupado da pena de morte, disse seu advogado à Reuters nesta segunda-feira.

Zamabada se declarou inocente em um tribunal federal de Nova York em setembro de 17 acusações, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outras relacionadas a armas. Ele está preso esperando julgamento.

“O senhor Zambada não quer ir a julgamento e está disposto a aceitar responsabilidade por uma acusação que não inclua a pena de morte”, afirmou o advogado Frank Pérez.

Um porta-voz do gabinete do Procurador do Brooklyn, que apresentou as acusações, se recusou a comentar.

Na casa dos 70 anos, Zambada foi levado sob custódia dos EUA no último mês de julho em um campo aéreo do Novo México.

