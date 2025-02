Ações europeias ficam estáveis e índice alemão rouba holofotes depois que conservadores vencem eleições no país

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou praticamente estável e as ações alemãs encerraram em alta nesta segunda-feira, depois que os conservadores liderados por Friedrich Merz venceram a eleição nacional na Alemanha com promessas de políticas pró-crescimento para impulsionar uma economia combalida.

O STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,08%, a 553,39 pontos. Já o índice de referência alemão reduziu alguns ganhos anteriores, mas ainda assim encerrou o dia em alta.

"O resultado que obtivemos está muito próximo do melhor cenário possível em uma perspectiva macroeconômica. Isso deve trazer um governo voltado para os negócios, com uma agenda pró-crescimento orientada para reformas e alguma estabilidade política necessária para a União Europeia", disse Maximilian Kunkel, diretor de investimentos do UBS para a Alemanha.

As ações financeiras lideraram ganhos, enquanto as empresas de defesa reduziram ganhos iniciais.

Merz parecia a caminho de se tornar o próximo chanceler da Alemanha, embora seu partido enfrente negociações de coalizão complicadas depois que a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, avançou para um segundo lugar histórico em uma votação fragmentada.

As ações de mineradoras, acompanhando os preços mais baixos dos metais, e financeiras lideraram as perdas, com quedas de mais de 1,2% cada.

O setor de industriais recuou 1%, com a fabricante de equipamentos elétricos Schneider Electric em baixa de 6,9%.

Os setores de serviços públicos, juntamente com alimentos e bebidas lideraram os ganhos entre os demais do STOXX 600.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou estável, a 8.658,98 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,62%, a 22.425,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,78%, a 8.090,99 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,13%, a 38.472,56 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,47%, a 13.012,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,62%, a 6.819,07 pontos.