Ações alemãs saltam com vitória de bloco conversador em eleição federal

(Reuters) - As ações alemãs lideravam os ganhos dos mercados acionários da Europa nesta segunda-feira, após o principal bloco conservador do país, sob liderança de Friedrich Merz, vencer a eleição federal de domingo.

O índice STOXX 600 subia 0,22%, a 555,08 pontos, com as ações do setor imobiliário e do setor de serviços públicos liderando os ganhos, com altas de mais de 1,5% cada.

O índice alemão DAX saltava quase 1%, impulsionado por fabricantes de armas.

As ações de empresas do setor de defesa, incluindo Rheinmetall, Hensoldt e Renk, avançavam entre 3,3% e 4,3%, devido às perspectivas de maiores gastos militares por parte do novo governo em Berlim. O índice europeu aeroespacial e de defesa subia 0,9%.

Merz parecia a caminho de se tornar o próximo chanceler da Alemanha depois que seu grupo venceu a eleição de domingo, embora ele enfrente negociações longas após o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) conquistar um segundo lugar histórico.

Negociações de coalizão prolongadas podem atrasar o avanço de políticas urgentemente necessárias, incluindo reformas orçamentárias e aumentos de gastos, para impulsionar a maior economia da Europa após dois anos consecutivos de contrações.

"O que mais preocupa os investidores é quanto tempo levará para formar uma coalizão", disse Lale Akoner, analista-chefe de mercado global da eToro.

"O mercado ainda está digerindo as notícias e tentando entender se as políticas pró-crescimento poderão ser implementadas pela nova coalizão."

O setor de recursos básicos perdia 0,7%, prejudicado pelos preços mais fracos dos metais, devido aos temores de uma guerra comercial global por conta das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as tarifas de importação.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,31%, a 8.685 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,87%, a 22.480 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,19%, a 8.138 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,22%, a 38.504 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,50%, a 1.016 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,35%, a 6.801 pontos.