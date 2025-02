Zelensky diz estar disposto a deixar presidência por adesão da Ucrânia à Otan

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse neste domingo (23) que estava pronto a renunciar ao cargo se isso permitisse ao seu país recuperar a paz e aderir à Otan.

"Não pretendo me manter no poder durante décadas, mas não permitirei que Putin controle a Ucrânia", acrescentou durante uma conferência de imprensa em Kiev.

Volodymyr Zelensky disse que para acabar com a guerra não poderia deixar-se governar pelas emoções, mas agir com "pragmatismo", e que estava disposto a chegar a um acordo com qualquer pessoa "séria".

Ele reiterou que não poderia haver acordo sobre a exploração de minerais ucranianos nas condições estabelecidas até agora pelos Estados Unidos, criticando mais uma vez o montante largamente sobrestimado da ajuda fornecida por Washington à Ucrânia desde o início da guerra e dizendo que a via como uma declaração "enganosa" destinada a enfraquecer o seu país.

Volodymyr Zelensky também lamentou que a administração Trump considere que um simples cessar-fogo marcaria o fim do conflito. Referindo-se ao presidente americano, disse esperar que este não se contente com o papel de "mediador", mas que se torne um verdadeiro parceiro da Ucrânia.

(Com AFP)