Voo da American Airlines é desviado para Roma após ameaça de bomba

Um voo da American Airlines, que partiu de Nova York e tinha como destino Nova Délhi, foi forçado a aterrissar na Itália devido a uma ameaça de bomba, disseram o site Flight Emergency e fontes do aeroporto no domingo.

"O voo AA292 da American Airlines será desviado para Roma, a caminho de Nova Délhi, devido a uma ameaça de bomba", postou no X o Flight Emergency, uma conta de rastreamento de voos.

O voo do Boeing 787-9 Dreamliner com cerca de 200 pessoas a bordo aterrissou no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, por volta das 16:20 (GMT), de acordo com fontes do aeroporto.

O avião estava sobrevoando o Mar Cáspio quando a companhia aérea avisou a tripulação sobre uma ameaça de bomba, acrescentaram as fontes.

Um funcionário sênior informado sobre o assunto foi citado pela ABC News como tendo dito que uma ameaça de bomba foi recebida por e-mail, mas considerada infundada.

A American Airlines não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O voo, que partiu do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, estava se dirigindo ao Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Dehli.

(Reportagem de Sara Rossi, em Milão, e Kanishka Singh, em Washington)