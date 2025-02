Vaticano diz que Papa Francisco teve noite tranquila no hospital

O Vaticano emitiu um comunicado curto sobre o estado de saúde do Papa Francisco. O serviço de comunicação informou que ele teve uma noite tranquila, depois do último boletim que apontava um estado crítico do pontífice.

"O Papa transcorreu uma noite tranquila", diz o comunicado. Soube-se que o Papa na manhã deste domingo (23) utilizou os protetores nasais para aplicação de oxigênio de alto fluxo. Estão em andamento outros exames clínicos. Para saber os resultados, aguarda-se o boletim desta noite".

Ontem (22), as informações sobre a saúde do Papa eram mais preocupantes, por conta de uma crise respiratória.

"O estado de saúde do Santo Padre continua crítico, portanto, como foi explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio. Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquetopenia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de transfusões. O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento o prognóstico é reservado", dizia o comunicado anterior.

O Pontífice precisou de transfusões de sangue porque os exames revelaram trombocitopenia, associada à anemia. O quadro ocorre quando existe um número reduzido de plaquetas no sangue e isso faz aumentar o risco de hemorragia.

Na manhã de sábado, o médico Sérgio Alfieri havia informado que o Papa ficaria internado pelo tempo que fosse necessário até poder voltar para casa (Santa Marta) em segurança. Ele chegou a ir do quarto até a capela para rezar por 20 minutos.

"Ele é o Papa, mas também é um homem. Mas se o corpo tem quase 90 anos, a cabeça é de 60 ou 50", afirmou o médico, segundo a Rádio Vaticano.

A maior preocupação da equipe médica é o risco de que os germes das vias respiratórias entrem na corrente sanguínea e causem sepse (infecção que se espalha por outros órgãos do corpo).

*Com formações do Vaticano News