Ucrânia diz que há novas conversas construtivas com EUA sobre acordo de minerais

(Reuters) - O chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse neste domingo que manteve novas conversas construtivas com altos funcionários dos Estados Unidos sobre um acordo para desenvolver os minerais ucranianos.

"Estamos avançando com nosso trabalho. Essa foi uma discussão construtiva", escreveu Andriy Yermak no Telegram. "Os Estados Unidos são nossos parceiros e somos gratos ao povo americano, pelo apoio bipartidário -- vocês estiveram conosco durante todos os três anos da invasão russa."

Yermak disse que a equipe dos EUA nas negociações incluiu o secretário do Tesouro Scott Bessent, o conselheiro do Secretário Nacional Michael Waltz e um representante do vice-presidente J.D. Vance.

De outro lado, o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disseram neste domingo que esperam que um acordo seja assinado esta semana sobre o acesso dos EUA aos depósitos minerais críticos da Ucrânia.

(Reportagem de Ron Popeski e Yuliia Dysa)