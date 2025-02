TV Brasil exibe clássico Remo x Paysandu no domingo

A TV Brasil exibe neste domingo (23) mais um clássico do futebol brasileiro com a partida Remo x Paysandu. Os telespectadores acompanham o pré-jogo a partir das 16h30 e a bola rola às 17 horas. O confronto entre as duas maiores torcidas do Pará é válido pela sétima rodada do Estadual e acontece no estádio Mangueirão, em Belém.

É a estreia do Campeonato Paraense 2025 na TV Brasil. A transmissão é possível graças a uma parceria com a TV Cultura do Pará, responsável pelas imagens, narração e comentários. A emissora é membro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A TV Brasil transmite para todo o país também os jogos dos Campeonatos Baiano, Capixaba e Cearense, sempre em parceria com as emissoras públicas locais da RNCP.

Sobre o Parazão 2025

A expectativa para o tradicional Re-Pa é alta. Os dois times encabeçam a tabela de classificação. O Remo ocupa a liderança, com 16 pontos e 88% de aproveitamento. O Paysandu vem logo na sequência, com 13 pontos e 72% de aproveitamento. Ambas equipes venceram seus últimos jogos e chegam com confiança para a disputa. Após o jogo, restará apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

O Parazão 2025 reúne três grupos que somam 12 clubes: Remo, Paysandu, Castanhal, Independente-PA, Tuna Luso, Bragantino-PA, Águia de Marabá, Cametá, Capitão Poço, Santa Rosa, Caeté e São Francisco-PA.

Na fase classificatória, as equipes disputam jogos em turno único, enfrentando adversários de outros grupos. Ao fim dessa etapa, os oito times mais bem colocados avançam. Quartas de final e semifinais serão definidas em jogo único. Já a grande final acontecerá em dois jogos (ida e volta).