Trump recebe notas medianas sobre principais questões para americanos, diz pesquisa

Por Jason Lange e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Os norte-americanos dão ao presidente Donald Trump notas medianas em sua gestão da economia e aos esforços para diminuir a máquina governamental e não estão impressionados com algumas das primeiras decisões polêmicas que ele tomou, como propostas para assumir o controle de Gaza, mostrou uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa, realizada entre os dias 13 a 18 de fevereiro, perguntou a mais de 4.000 adultos norte-americanos em todo o país se eles apoiavam uma série de posições assumidas por Trump e o quanto essas questões os motivariam a votar no futuro.

Os resultados indicaram que Trump está se esforçando bastante em políticas que muitos cidadãos norte-americanos não gostam ou não consideram muito importantes.

Uma onda de frustração com a inflação prolongada ajudou a levar Trump à vitória em novembro, e a maioria dos entrevistados -- 58% -- disse que a inflação seria um fator importante na decisão de voto em eleições futuras. Mas apenas 32% aprovaram o trabalho que Trump estava fazendo com relação ao controle da inflação.

As opiniões das famílias sobre a economia se deterioraram neste mês, atingindo o nível mais baixo em mais de um ano, de acordo com uma pesquisa amplamente acompanhada pela Universidade de Michigan.

Apenas 25% dos entrevistados -- e somente metade dos republicanos -- disseram que apoiavam a ideia de Trump de que o governo dos EUA assumisse o controle de Gaza e reassentasse os palestinos em outros lugares.

"Achei essa ideia idiota porque é inviável", disse Willard Moore, um advogado republicano da cidade de Nova York que participou da pesquisa, referindo-se à proposta de Gaza. "Se você fizesse isso, custaria muito dinheiro e, no final, você teria ali o quê? Algum tipo de resort? Tipo, de que isso serve para alguém?”

Uma parcela notável dos eleitores de Trump em 2024 não concordou com algumas das primeiras ações e ideias do presidente. Cerca de um terço dos eleitores de Trump se opôs à proposta de acabar com a cidadania por direito de nascença e um em cada cinco se opôs à iniciativa do governo de acabar com as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão.

Os americanos consideram importante a iniciativa de Trump de reduzir o tamanho do governo, mas estão divididos, em sua maioria, em linhas partidárias quanto ao seu apoio.

Sessenta por cento dos entrevistados disseram que a chamada força-tarefa do Departamento de Eficiência Governamental para cortar gastos federais, que é liderada por Elon Musk, influenciará o voto nas próximas eleições federais em 2026, quando os democratas tentarão recuperar o controle do Congresso.

Mas apenas 42% do país apoia a iniciativa e 53% se opõe a ela.

“Ele está apenas se precipitando um pouco. Acho que tudo isso relativo ao DOGE está sendo um pouco apressado”, disse Gerald Dunn, um eleitor republicano que é instrutor de artes marciais de 66 anos em Staatsburg, no Vale do Hudson, que fica no Estado de Nova York.

"Gosto do que ele está fazendo, mas acho que muito do que ele diz é apenas bobagem. Quando ele começa a falar sobre anexar a Groenlândia e anexar o Canadá, você sabe que é só fumaça."

PREOCUPAÇÃO COM A EDUCAÇÃO

A tentativa de Trump de abolir o Departamento de Educação - uma medida que exigiria o apoio do Congresso -- teve ampla oposição na pesquisa, com 65% dos entrevistados em geral e quatro em cada dez republicanos se opondo.

"Tenho uma filha que está no espectro autista e posso me dar ao luxo de providenciar que ela frequente uma escola para crianças com autismo. Se isso for retirado, eu não saberia o que fazer", disse Mikeriah Perry, de 25 anos, de Raleigh, Carolina do Norte, que disse ser democrata.

"Eu não teria os recursos adequados para ajudar meu filho a ser a melhor pessoa que ele pode ser quando for a hora de ir para as escolas públicas em geral."

O corte de custos de Musk, no entanto, é extremamente popular entre os apoiadores linha-dura de Trump -- aqueles que, na pesquisa, disseram se identificar fortemente com o movimento Make America Great Again, ou MAGA, do presidente.

Noventa e quatro por cento dos seguidores do MAGA apoiam o esforço liderado por Musk e 78% disseram que isso seria “muito motivador” ou “motivador” para eles em eleições futuras.